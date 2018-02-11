Что приготовить на Масленицу: рецепты вкусных блинов

Обыкновенные блины

Ингредиенты:

мука 2,5 стакана,

яйца 4-5 шт,

сахар 100 г,

масло 200 г,

молоко 3-4 стакана.

Для обыкновенных, тонких блинчиков тесто готовят из муки, молока, яиц и соли.

Для начала нужно отделить желтки от белков. Затем растереть желтки с сахаром, понемногу вливая в полученную смесь молоко.

Следом добавляют соль и растопленное, разогретое сливочное масло. Осторожно всыпают муку и размешивают до получения однородной массы. В последнюю очередь добавляют пену взбитых белков.

Блинчики выпекаются на смазанных маслом раскаленных сковородках.

Сырные блины

Ингредиенты:

мука 2,5 стакана,

яйца 5 шт,

сахар 100 г,

масло 200 г,

молоко 3 стакана,

соль 3/4 ч. л.,

сыр 300 г.

На мелкой терке натереть сыр. Отделить желтки от белков. Взбить желтки с молоком, добавив туда же тертый сыр, муку, соль.

Взбить белки и добавить полученную белковую пену в тесто. Обжаривать в масле до получения золотистой хрустящей корочки. При этом блинчики должны быть небольшими.

Картофельные блины

Ингредиенты:

мука 1,5 стакана,

яйца 2 шт,

сахар 100 г,

масло 200 г,

молоко 3 стакана,

картофель 400 г,

лук репчатый 1 головка,

соль и черный перец.

Смешать молоко и яйца, муку и приправы. Тщательно размешать, дать тесту постоять.

В это время нарезать лук, натереть картофель и затем добавить их в тесто. Блинчики нужно делать небольшими, как оладьи, и обжаривать их на сливочном масле на медленном огне до золотисто-коричневой корочки.

Яблочные панкейки

Панкейки — толстые американские блинчики небольшого размера, которые при подаче поливают кленовым сиропом.

Ингредиенты:

мука 180 г,

сметана 250 г,

сода 1 ч.л.,

яйцо 1 шт,

сахар 3 ст.л.,

1/2 ч.л. корицы,

яблоко 1 шт.

Для топпинга: яблоки 2 шт, сахар 100-120 г.

Для приготовления яблочного топпинга нужно выпить яблоки, срезать кожуру, вырезать сердцевину и нарезать тонкими ломтиками или кубиками. Сложить яблоки в ковшик и добавить сахар. Все это необходимо тушить на слабом огне 5-7 минут до мягкости. Снять с огня и отставить в сторону.

Для теста нужно сметану перемешать с содой. Положите в миску муку, добавьте сахар, корицу, яйцо и сметану с содой. Хорошо перемешайте. Добавьте очищенное и нарезанное тонкими ломтиками яблоко и перемешайте. Жарить панкейки нужно с двух сторон до румяности на средне-медленном огне. При подаче полить медом и подать с яблочным топпингом.

Блины с припеком

Блины с припеком — так называют блины, в которых запечены какие-либо продукты: рубленые вареные яйца, грибы, измельченные овощи и пр. Т.е. блины с припеком — это своего рода пирожки-пельмени из блинного теста и "предки" закрытой пиццы.

Пекут эти блины обычно таким образом: на сковороду наливают теста меньше, чем обычно. Когда блин слегка подрумянивается, кладут на него начинку ("припек") и заливают его новой порцией теста так, чтобы "припек" оказался внутри блина. Затем переворачивают блин на другую сторону и слегка обжаривают.