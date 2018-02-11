Что приготовить на Масленицу: рецепты вкусных блинов

С 12 февраля по 18 февраля по православному календарю празднуют Масленицу. Это последняя неделя перед Великим Постом. В эти семь дней разрешается есть сливочное масло, яйца и другие продукты. Altapress.ru собрал несколько рецептов вкусных блинов, которые можно приготовить во время Сырной недели (Масленицы).
Обыкновенные блины
Ингредиенты:
- мука 2,5 стакана,
- яйца 4-5 шт,
- сахар 100 г,
- масло 200 г,
- молоко 3-4 стакана.
Для обыкновенных, тонких блинчиков тесто готовят из муки, молока, яиц и соли.
Для начала нужно отделить желтки от белков. Затем растереть желтки с сахаром, понемногу вливая в полученную смесь молоко.
Следом добавляют соль и растопленное, разогретое сливочное масло. Осторожно всыпают муку и размешивают до получения однородной массы. В последнюю очередь добавляют пену взбитых белков.
Блинчики выпекаются на смазанных маслом раскаленных сковородках.
Сырные блины
Ингредиенты:
- мука 2,5 стакана,
- яйца 5 шт,
- сахар 100 г,
- масло 200 г,
- молоко 3 стакана,
- соль 3/4 ч. л.,
- сыр 300 г.
На мелкой терке натереть сыр. Отделить желтки от белков. Взбить желтки с молоком, добавив туда же тертый сыр, муку, соль.
Взбить белки и добавить полученную белковую пену в тесто. Обжаривать в масле до получения золотистой хрустящей корочки. При этом блинчики должны быть небольшими.
Картофельные блины
Ингредиенты:
- мука 1,5 стакана,
- яйца 2 шт,
- сахар 100 г,
- масло 200 г,
- молоко 3 стакана,
- картофель 400 г,
- лук репчатый 1 головка,
- соль и черный перец.
Смешать молоко и яйца, муку и приправы. Тщательно размешать, дать тесту постоять.
В это время нарезать лук, натереть картофель и затем добавить их в тесто. Блинчики нужно делать небольшими, как оладьи, и обжаривать их на сливочном масле на медленном огне до золотисто-коричневой корочки.
Яблочные панкейки
Панкейки — толстые американские блинчики небольшого размера, которые при подаче поливают кленовым сиропом.
Ингредиенты:
- мука 180 г,
- сметана 250 г,
- сода 1 ч.л.,
- яйцо 1 шт,
- сахар 3 ст.л.,
- 1/2 ч.л. корицы,
- яблоко 1 шт.
Для топпинга: яблоки 2 шт, сахар 100-120 г.
Для приготовления яблочного топпинга нужно выпить яблоки, срезать кожуру, вырезать сердцевину и нарезать тонкими ломтиками или кубиками. Сложить яблоки в ковшик и добавить сахар. Все это необходимо тушить на слабом огне 5-7 минут до мягкости. Снять с огня и отставить в сторону.
Для теста нужно сметану перемешать с содой. Положите в миску муку, добавьте сахар, корицу, яйцо и сметану с содой. Хорошо перемешайте. Добавьте очищенное и нарезанное тонкими ломтиками яблоко и перемешайте. Жарить панкейки нужно с двух сторон до румяности на средне-медленном огне. При подаче полить медом и подать с яблочным топпингом.
Блины с припеком
Блины с припеком — так называют блины, в которых запечены какие-либо продукты: рубленые вареные яйца, грибы, измельченные овощи и пр. Т.е. блины с припеком — это своего рода пирожки-пельмени из блинного теста и "предки" закрытой пиццы.
Пекут эти блины обычно таким образом: на сковороду наливают теста меньше, чем обычно. Когда блин слегка подрумянивается, кладут на него начинку ("припек") и заливают его новой порцией теста так, чтобы "припек" оказался внутри блина. Затем переворачивают блин на другую сторону и слегка обжаривают.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.