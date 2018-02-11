Что приготовить на Масленицу: рецепты вкусных блинов

Сегодня, 12:50.
Жизнь

С 12 февраля по 18 февраля по православному календарю празднуют Масленицу. Это последняя неделя перед Великим Постом. В эти семь дней разрешается есть сливочное масло, яйца и другие продукты. Altapress.ru собрал несколько рецептов вкусных блинов, которые можно приготовить во время Сырной недели (Масленицы).

Блины.
Блины. Фото: СС0.

Обыкновенные блины

Ингредиенты:

  • мука 2,5 стакана,
  • яйца 4-5 шт,
  • сахар 100 г,
  • масло 200 г,
  • молоко 3-4 стакана.

Для обыкновенных, тонких блинчиков тесто готовят из муки, молока, яиц и соли.

Для начала нужно отделить желтки от белков. Затем растереть желтки с сахаром, понемногу вливая в полученную смесь молоко.

Следом добавляют соль и растопленное, разогретое сливочное масло. Осторожно всыпают муку и размешивают до получения однородной массы. В последнюю очередь добавляют пену взбитых белков.

Блинчики выпекаются на смазанных маслом раскаленных сковородках.

Блины.
Блины.

Сырные блины

Ингредиенты:

  • мука 2,5 стакана,
  • яйца 5 шт,
  • сахар 100 г,
  • масло 200 г,
  • молоко 3 стакана,
  • соль 3/4 ч. л.,
  • сыр 300 г.

На мелкой терке натереть сыр. Отделить желтки от белков. Взбить желтки с молоком, добавив туда же тертый сыр, муку, соль.

Взбить белки и добавить полученную белковую пену в тесто. Обжаривать в масле до получения золотистой хрустящей корочки. При этом блинчики должны быть небольшими.

Картофельный блин.
Картофельный блин.

Картофельные блины

Ингредиенты:

  • мука 1,5 стакана,
  • яйца 2 шт,
  • сахар 100 г,
  • масло 200 г,
  • молоко 3 стакана,
  • картофель 400 г,
  • лук репчатый 1 головка,
  • соль и черный перец.

Смешать молоко и яйца, муку и приправы. Тщательно размешать, дать тесту постоять.

В это время нарезать лук, натереть картофель и затем добавить их в тесто. Блинчики нужно делать небольшими, как оладьи, и обжаривать их на сливочном масле на медленном огне до золотисто-коричневой корочки.

Блины.
Блины.

Яблочные панкейки

Панкейки — толстые американские блинчики небольшого размера, которые при подаче поливают кленовым сиропом. 

Ингредиенты:

  • мука 180 г,
  • сметана 250 г,
  • сода 1 ч.л.,
  • яйцо 1 шт,
  • сахар 3 ст.л.,
  • 1/2 ч.л. корицы,
  • яблоко 1 шт.

Для топпинга: яблоки 2 шт, сахар 100-120 г.

Для приготовления яблочного топпинга нужно выпить яблоки, срезать кожуру, вырезать сердцевину и нарезать тонкими ломтиками или кубиками. Сложить яблоки в ковшик и добавить сахар. Все это необходимо тушить на слабом огне 5-7 минут до мягкости. Снять с огня и отставить в сторону. 

Для теста нужно сметану перемешать с содой. Положите в миску муку, добавьте сахар, корицу, яйцо и сметану с содой. Хорошо перемешайте. Добавьте очищенное и нарезанное тонкими ломтиками яблоко и перемешайте. Жарить панкейки нужно с двух сторон до румяности на средне-медленном огне. При подаче полить медом и подать с яблочным топпингом.

Блины.
Блины.

Блины с припеком

Блины с припеком — так называют блины, в которых запечены какие-либо продукты: рубленые вареные яйца, грибы, измельченные овощи и пр. Т.е. блины с припеком — это своего рода пирожки-пельмени из блинного теста и "предки" закрытой пиццы.

Пекут эти блины обычно таким образом: на сковороду наливают теста меньше, чем обычно. Когда блин слегка подрумянивается, кладут на него начинку ("припек") и заливают его новой порцией теста так, чтобы "припек" оказался внутри блина. Затем переворачивают блин на другую сторону и слегка обжаривают.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Р—Р°РіСЂСѓР·РєР°...
Смотрите также
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров