Обь у Барнаула за сутки поднялась на полметра, уровень приближается к критическому

16 апреля уровень воды в Оби в районе Барнаула за сутки поднялся на 51 см. Сейчас он составляет 506 см. Кроме того, на многих алтайских реках начался ледоход. Их уровень также продолжает расти.
В некоторых реках Алтайского края уровень воды поднялся:
Обь
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Усть-Чарышская Пристань: 470 см, +23 см за сутки;
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Барнаул: 506 см, +51 см за сутки;
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Камень-на-Оби: 598 см, +9 см за сутки;
Бия
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Бийск: 277, +75 см за сутки.
Катунь
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Сростки: 310 см, +14 см за сутки;
Чумыш
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Тальменка: 893 см, +77 см за сутки;
В некоторых реках уровень воды снизился:
Бия
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Турочак: 241, -23 см за сутки;
Чарыш
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Чарышское: -15 см, - 9 см за сутки;
Алей
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Рубцовск: 363 см; -4 см за сутки;
Напомним, 15 апреля реке Чумыш лед, скопившийся в заторах в районе Каменского моста и Фокиных песков, взрывали весь день. В Тальменском районе сложилась непростая паводковая ситуация. Уровень воды превысил критическую отметку, подтоплены дома и участки.
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