Обь у Барнаула за сутки поднялась на полметра, уровень приближается к критическому

16 апреля уровень воды в Оби в районе Барнаула за сутки поднялся на 51 см. Сейчас он составляет 506 см. Кроме того, на многих алтайских реках начался ледоход. Их уровень также продолжает расти.

В некоторых реках Алтайского края уровень воды поднялся: Обь Усть-Чарышская Пристань: 470 см, +23 см за сутки;

Барнаул: 506 см, +51 см за сутки;

Камень-на-Оби: 598 см, +9 см за сутки; Бия Бийск: 277, +75 см за сутки. Катунь Сростки: 310 см, +14 см за сутки; Чумыш Тальменка: 893 см, +77 см за сутки; В некоторых реках уровень воды снизился: Бия Турочак: 241, -23 см за сутки; Чарыш Чарышское: -15 см, - 9 см за сутки; Алей Рубцовск: 363 см; -4 см за сутки; Напомним, 15 апреля реке Чумыш лед, скопившийся в заторах в районе Каменского моста и Фокиных песков, взрывали весь день. В Тальменском районе сложилась непростая паводковая ситуация. Уровень воды превысил критическую отметку, подтоплены дома и участки.