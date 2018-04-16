Обь у Барнаула за сутки поднялась на полметра, уровень приближается к критическому

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Происшествия

16 апреля уровень воды в Оби в районе Барнаула за сутки поднялся на 51 см. Сейчас он составляет 506 см. Кроме того, на многих алтайских реках начался ледоход. Их уровень также продолжает расти.

На Оби у Барнаула оторвалась большая льдина. 9 апреля 2018 года.
На Оби у Барнаула оторвалась большая льдина. 9 апреля 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru

В некоторых реках Алтайского края уровень воды поднялся:

Обь

  • Усть-Чарышская Пристань: 470 см, +23 см за сутки;

  • Барнаул: 506 см, +51 см за сутки;

  • Камень-на-Оби: 598 см, +9 см за сутки;

Бия

  • Бийск: 277, +75 см за сутки.

Катунь

  • Сростки: 310 см, +14 см за сутки;

Чумыш

  • Тальменка: 893 см, +77 см за сутки;

В некоторых реках уровень воды снизился:

Бия

  • Турочак: 241, -23 см за сутки;

Чарыш

  • Чарышское: -15 см, - 9 см за сутки;

Алей

  • Рубцовск: 363 см; -4 см за сутки;

Напомним, 15 апреля реке Чумыш лед, скопившийся в заторах в районе Каменского моста и Фокиных песков, взрывали весь день. В Тальменском районе сложилась непростая паводковая ситуация. Уровень воды превысил критическую отметку, подтоплены дома и участки.

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