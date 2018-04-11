В алтайском райцентре прорвало дамбу: затопило десятки домов

В Краснощеково потоки воды прорвали дамбу. В зоне подтопления находится десятки домов, сообщают "Наши новости".
Недавно растаял снег и с полей пришла вода, поэтому дамба не выдержала.По словам местных жителей, накануне в райцентре Краснощековского района объявили эвакуацию. Однако сегодня люди начали возвращаться в свои дома.
На месте ЧП работают спасатели и спецтехника. Специалисты откачивают и спускают воду.
Паводковая обстановка осложнилась и в других районах Алтайского края. Накануне затопило участки в Благовещенском и Усть-Пристанском районах. По последним данным МЧС России по Алтайскому краю, в регионе остаются подтопленными 4 жилых дома и 306 приусадебных участков в 15 населенных пунктах.
Напомним, из-за паводка в Алтайском крае ограничили движение на участках дорог в трех районах.
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