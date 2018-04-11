В алтайском райцентре прорвало дамбу: затопило десятки домов

Недавно растаял снег и с полей пришла вода, поэтому дамба не выдержала.По словам местных жителей, накануне в райцентре Краснощековского района объявили эвакуацию. Однако сегодня люди начали возвращаться в свои дома.

На месте ЧП работают спасатели и спецтехника. Специалисты откачивают и спускают воду.

Паводковая обстановка осложнилась и в других районах Алтайского края. Накануне затопило участки в Благовещенском и Усть-Пристанском районах. По последним данным МЧС России по Алтайскому краю, в регионе остаются подтопленными 4 жилых дома и 306 приусадебных участков в 15 населенных пунктах.

Напомним, из-за паводка в Алтайском крае ограничили движение на участках дорог в трех районах.