В алтайском райцентре прорвало дамбу: затопило десятки домов

Сегодня, 14:32.
Происшествия

В Краснощеково потоки воды прорвали дамбу. В зоне подтопления находится десятки домов, сообщают "Наши новости".

Паводок на Алтае. Спасатели МЧС пришли на помощь жителям подтопленных населенных пунктов Алтайского края. Март 2018 года.
Паводок на Алтае. Спасатели МЧС пришли на помощь жителям подтопленных населенных пунктов Алтайского края. Март 2018 года. Фото: siberian.mchs.ru.

Недавно растаял снег и с полей пришла вода, поэтому дамба не выдержала.По словам местных жителей, накануне в райцентре Краснощековского района объявили эвакуацию. Однако сегодня люди начали возвращаться в свои дома.

На месте ЧП работают спасатели и спецтехника. Специалисты откачивают и спускают воду.

Паводковая обстановка осложнилась и в других районах Алтайского края. Накануне затопило участки в Благовещенском и Усть-Пристанском районах. По последним данным МЧС России по Алтайскому краю, в регионе остаются подтопленными 4 жилых дома и 306 приусадебных участков в 15 населенных пунктах.

Напомним, из-за паводка в Алтайском крае ограничили движение на участках дорог в трех районах.

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