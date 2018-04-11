В Алтайском крае из-за паводка перекрыли несколько дорог

Из-за паводка в Алтайском крае ограничили движение на участках дорог в трех районах, сообщает пресс-служба краевой ГИБДД.
Подтопление участков дорог регионального значения произошло в Завьяловском, Топчихинском и Бийском районах.
Движение ограничили на участках:
- "Ребриха — Шарчино — Корчино — Завьялово — Леньки —Благовещенка" (с 82 по 93 км от Мамонтовского района до с. Добрая Воля), (с 96 по 97 км район с. Добрая Воля);
- "Топчиха — Хабазино — Красноярка — Нагорный" (нет движения до села Красноярка). Есть объезд по дороге "Чистюнька — Володарка — причал", не доезжая до села Володарка (на 19 км поворот налево на дорогу, ведущую до Красноярки).
- "Малоенисейское — Заозерное (до с. Заозерного)".
Движение восстановят по мере улучшения обстановки. Водителей предупреждают об опасности и просят быть внимательными.
Напомним, в Алтайском крае ночью 10 апреля сильно размыло дорогу Топчиха — Фунтики в Топчихинском районе.
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