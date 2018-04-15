В Тальменском районе вода подтапливает дома, на реке взрывают лед

В Тальменском районе сложилась непростая паводковая ситуация. Вода подобралась к домам, сообщает "Тальменская жизнь".
В Тальменском районе река подтапливает дома, взрывают лед. Фото: talmenkalife.ru.
В Тальменском районе река подтапливает дома, взрывают лед. Фото: talmenkalife.ru.
В Тальменском районе река подтапливает дома, взрывают лед. Фото: talmenkalife.ru.
В Тальменском районе река подтапливает дома, взрывают лед. Фото: talmenkalife.ru.
В Тальменском районе река подтапливает дома, взрывают лед. Фото: talmenkalife.ru.
На реке Чумыш лед, скопившийся в заторах в районе Каменского моста и Фокиных песков, взрывают весь день. Однако это приносит лишь временный результат, заторы продолжают сдерживать напор воды.
Уровень воды в Чумыше приближается к критической отметке, это привело к подъему реки Тальменки.
Пока вода подтапливает 5 улиц: Перевозную, Песчаную, Волгоградскую, Садовую, Заречную. По словам очевидцев, потоки воды приближаются к селу Наумово, расположенного практически на берегу реки.
Напомним, недавно в Барнауле из-за паводка частично разрушилась трасса.
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