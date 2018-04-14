В Барнауле из-за паводка частично разрушилась трасса

Дорогу на микрорайон Октябрьский в Барнауле размыло из-за бурного наводнения. Так "постаралась" река Власиха.
Размытая дорога на Октябрьский. Фото: Антон Третьяков в vk.com/barneos22.
Размытая дорога на Октябрьский. Фото: Антон Третьяков в vk.com/barneos22.
Размытая дорога на Октябрьский. Фото: Антон Третьяков в vk.com/barneos22.
На фотографиях, которые шлют очевидцы в Barnaul22, видно, как дорожное полотно провалилось по краям. Горожане жалуются, что теперь приходится ездить "по ушатанной дороге через учхоз". Некоторые винят в произошедшем не реку, а некачественный дорожный ремонт.
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