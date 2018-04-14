Барнаулка завалила льдинами окрестности после ледохода

Барнаулка в районе станции Ползуново. Фото: Елена Зоткина в vk.com/barneos22. Борьба с заторами на Барнаулке. Фото: barnaul.org. Борьба с заторами на Барнаулке. Фото: barnaul.org. Борьба с заторами на Барнаулке. Фото: barnaul.org. Борьба с заторами на Барнаулке. Фото: barnaul.org. Барнаулка в районе станции Ползуново. Фото: Елена Зоткина в vk.com/barneos22. Барнаулка в районе станции Ползуново. Фото: Вадим Табашников в vk.com/barneos22.

С заторами борются администрация Центрального района, сотрудники МЧС, а также предприятия "Автобаза №1", "Сибирская генерирующая компания".

Ранее вышедшая из берегов Барнаулка разрушила экопарк "Ползуновъ", подтопила участки и дома в Борзовой Заимке и Ползуново.

Горожане в соцсетях шутят, что Барнаулка решила отомстить за выкидываемый в нее мусор.