Барнаулка завалила льдинами окрестности после ледохода

Бурный поток реки Барнаулки оставляет за собой огромные льдины на берегах. Уровень воды в артерии поднялся — это связано с образованием заторов. Аналогичная ситуация наблюдалась ранее на Ануе в Солонешенском районе.
Барнаулка в районе станции Ползуново. Фото: Елена Зоткина в vk.com/barneos22.
Борьба с заторами на Барнаулке. Фото: barnaul.org.
Борьба с заторами на Барнаулке. Фото: barnaul.org.
Борьба с заторами на Барнаулке. Фото: barnaul.org.
Борьба с заторами на Барнаулке. Фото: barnaul.org.
Барнаулка в районе станции Ползуново. Фото: Елена Зоткина в vk.com/barneos22.
Барнаулка в районе станции Ползуново. Фото: Вадим Табашников в vk.com/barneos22.
С заторами борются администрация Центрального района, сотрудники МЧС, а также предприятия "Автобаза №1", "Сибирская генерирующая компания".
Ранее вышедшая из берегов Барнаулка разрушила экопарк "Ползуновъ", подтопила участки и дома в Борзовой Заимке и Ползуново.
Горожане в соцсетях шутят, что Барнаулка решила отомстить за выкидываемый в нее мусор.
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