Разлившаяся река в Барнауле разрушила экопарк и вырвала с корнем деревья

12 апреля вышедшая из берегов Барнаулка разрушила экопарк "Ползуновъ", который находится около пригородного поселка Ползуново за шоссе Ленточный Бор. Потоки воды смыли все конструкции парка, а также вырвали с корнем и унесли деревья, рассказала altapress.ru основатель экопарка Дарья Хижняк.
Дарья Хижняк,
основатель экопарка "Ползуновъ":
— Вся территория парка затоплена. Потоки воды смыли нашу сцену, лавочки и прочие конструкции.
По словам Дарьи, она не смогла проехать на работу, чтобы оценить масштаб катастрофы. Пришлось пробираться к парку пешком по лесу обходными тропами.
Девушка говорит, что в парке было несколько деревьев, пострадавших во время паводка 2014 года. Тогда воды было значительно меньше, она лишь частично повредила стволы некоторых деревьев. Их разрисовали во время одной из акций экопарка. Теперь разлившаяся река просто смыла эти расписные деревья.
После того, как вода спадет, сотрудники парка и волонтеры будут восстанавливать разрушенное. Дарья Хижняк говорит, что все, построенное в экопарке, было сделано из деревянных поддонов, которым дали новую жизнь. Поэтому сейчас в "Ползунове" ждут помощи от барнаульцев, у которых есть ненужные поддоны.
Кроме того, ребята из экопарка выиграли президентский грант на очистку берегов Барнаулки. Эти средства пойдут на уборку берега вокруг и в самом "Ползунове", а также берега дальше от этого поселка в сторону Борзовой Заимки. Правда, акция "Просто почисти", которую планировали провести по этому гранту в апреле, теперь из-за разлива Барнаулки переносится на май.
Напомним, что от паводка пострадал и сам поселок Ползуново. Еще 10 апреля разлившаяся река отрезала дорогу до Барнаула. Поэтому местные жители пробираются в город через Борзовку. В самом поселке затоплены некоторые участки и дома. Несколько таких домов обесточены в целях безопасности.
P.S. Если вы хотите помочь экопарку "Ползуновъ", можно позвонить Даоье Хижняк по телефону 8-996-704-45-14.
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