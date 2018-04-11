Талые воды затопили участки в алтайском селе недалеко от Барнаула

Талые воды затопили участки в алтайском селе. Фото: Алексей Паршиков в vk.com/barneos22. Талые воды затопили участки в алтайском селе. Фото: Алексей Паршиков в vk.com/barneos22. Талые воды затопили участки в алтайском селе. Фото: Алексей Паршиков в vk.com/barneos22.

Свидетели ЧП пишут, что вода зашла в подвалы домов.

Напомним, в Алтайском крае также затопило половину садоводства "Трансмашевец-2". Кроме того, altapress.ru писал, что в Краснощеково потоки воды прорвали дамбу. В зоне подтопления находятся десятки домов.

Из-за паводка в Алтайском крае ограничили движение на участках дорог в трех районах.