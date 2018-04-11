В Бийске начался ледоход

В Бийске пошел лед. 11 апреля 2018 года. Фото: www.instagram.com/lensanov. В Бийске пошел лед. 11 апреля 2018 года. Фото: www.instagram.com/lensanov. В Бийске пошел лед. 11 апреля 2018 года. Фото: www.instagram.com/biysk_moy_gorod. В Бийске пошел лед. 11 апреля 2018 года. Фото: опубликовано на vk.com/biysk_all. В Бийске пошел лед. 11 апреля 2018 года. Фото: опубликовано на vk.com/biysk_all. В Бийске пошел лед. 11 апреля 2018 года. Фото: опубликовано на vk.com/biysk_all.

Ранее синоптики передали, что за минувшие сутки уровень воды в реке поднялся почти на метр и идут подвижки льда. Но днем стали приходить сообщение о том, что Бия вскрылась.

Публикация от Станислав (@stanislavparshakov) 10 Апр 2018 в 9:01 PDT

В Барнауле пока уровень воды в Оби поднялся на 2 см, лед откалывается в отдельных местах. Однако в ближайшие дни вода вскрывшейся Бии и других рек (например, Алея, который уже очистился ото льда в Рубцовске) поможет сломать лед и в Барнауле.

Напомним, что синоптики прогнозировали вскрытие Оби в краевом центре на 10 апреля (прогноз был с погрешностью в три дня).

Погода в ближайшие дни в Барнауле также может поспособствовать началу ледохода. Так в 12 апреля температура воздуха поднимется до +13 градусов, а в пятницу воздух прогреется до +16.