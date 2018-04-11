В Бийске начался ледоход

11 апреля в Бийске вскрылась река Бия. Жители города делятся в соцсетях снимками и видео ледохода.
Ранее синоптики передали, что за минувшие сутки уровень воды в реке поднялся почти на метр и идут подвижки льда. Но днем стали приходить сообщение о том, что Бия вскрылась.
В Барнауле пока уровень воды в Оби поднялся на 2 см, лед откалывается в отдельных местах. Однако в ближайшие дни вода вскрывшейся Бии и других рек (например, Алея, который уже очистился ото льда в Рубцовске) поможет сломать лед и в Барнауле.
Напомним, что синоптики прогнозировали вскрытие Оби в краевом центре на 10 апреля (прогноз был с погрешностью в три дня).
Погода в ближайшие дни в Барнауле также может поспособствовать началу ледохода. Так в 12 апреля температура воздуха поднимется до +13 градусов, а в пятницу воздух прогреется до +16.
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