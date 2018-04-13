"Почти Катунь": Барнаулка превратилась в бурную реку и затопила поселок

12 апреля жители Борзовой Заимки сообщили, что река Барнаулка подтопила дома и участки поселка. По словам очевидцев, так высоко вода в этом месте поднялась впервые. В районе поселка Кирова в Барнауле река превратилась в бурный горный поток. "Речка Барнаулка сошла с ума! Почти Катунь!", — пишут очевидцы.

Барнаулка превратилась в бурную реку. 13 апреля 2018 года. Фото: Станислав Павелко vk.com/barneos22. Барнаулка превратилась в бурную реку. 13 апреля 2018 года. Фото: Станислав Павелко vk.com/barneos22. Барнаулка превратилась в бурную реку. 13 апреля 2018 года. Фото: Станислав Павелко vk.com/barneos22. Река Барнаулка. Фото: barnaul.org. Река Барнаулка. Фото: barnaul.org. Река Барнаулка. Фото: barnaul.org. Ранее МЧС рассылало сообщения жителям Борзовки о том, что паводковая обстановка ухудшилась, существует угроза подтопления домов. Жителям рекомендовали собрать личные вещи, подготовиться к эвакуации. В Алтайском крае остаются подтопленными 14 жилых домов, 476 приусадебных участков в 36 населенных пунктах.