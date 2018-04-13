МЧС: Обь у Барнаула поднимается до критических отметок

13 апреля на Оби в Барнауле гидрологи отмечают редкий ледоход. При этом за прошедшие сутки уровень воды в реке возле краевой столицы упал на 13 см и составил 434 см. Однако, по данным МЧС, в ближайшие дни у Барнаула Обь может подняться до критических отметок.
Алтайские синоптики также рассказали, что 12 апреля в районе Барнаула произошли подвижки льда, что они считают предвестником ледохода.
Однако самая острая ситуация с подъемом воды в настоящее время наблюдается на Чумыше у Тальменки. Здесь за сутки вода поднялась на 85 см, на льду видны разводья. Эта река выше по течению уже начала вскрываться в 12 апреля.
Спасатели предупреждают, что в ближайшие дни следует ожидать резкого притока талой воды во все малые реки, поэтому возможно дальнейшее повышение уровней во всех реках края.
Напомним, что в Барнауле среднемноголетняя дата вскрытия Оби — 16 апреля, а самым ранним днем начала ледохода считается 1 апреля 2014 года.
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