МЧС: Обь у Барнаула поднимается до критических отметок

Алтайские синоптики также рассказали, что 12 апреля в районе Барнаула произошли подвижки льда, что они считают предвестником ледохода.

Однако самая острая ситуация с подъемом воды в настоящее время наблюдается на Чумыше у Тальменки. Здесь за сутки вода поднялась на 85 см, на льду видны разводья. Эта река выше по течению уже начала вскрываться в 12 апреля.

Спасатели предупреждают, что в ближайшие дни следует ожидать резкого притока талой воды во все малые реки, поэтому возможно дальнейшее повышение уровней во всех реках края.

Напомним, что в Барнауле среднемноголетняя дата вскрытия Оби — 16 апреля, а самым ранним днем начала ледохода считается 1 апреля 2014 года.