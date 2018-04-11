В центре Барнаула потоки воды разрушили колодцы. Фото: barnaul.org. В центре Барнаула потоки воды разрушили колодцы. Фото: barnaul.org. В центре Барнаула потоки воды разрушили колодцы. Фото: barnaul.org.

Колодцы находятся на четной стороне проспекта Ленина напротив Алтайского государственного колледжа. Вода размыла старую кирпичную кладку.

В администрации отмечают, что это одно из самых низких мест на проспекте. Туда стекаются потоки воды во время паводка сразу с двух направлений: от улицы Северо-Западной и от моста через железнодорожные пути на Новом рынке.

Специалисты прочистили коллектор, обеспечили водоотвод из ливнеприемников. Дорожники ставят новые бетонные кольца на бетонную подготовку, здесь установят плиты перекрытия. Пространство вокруг колодца будут засыпать песком и щебнем, утрамбуют и заасфальтируют.

Напомним, 10 апреля из-за сильного дождя и таяния снега в Барнауле затопило несколько улиц. Часть из них перекрыли.