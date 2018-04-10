В Барнауле перекрыли движение на нескольких затопленных улицах

Из-за сильного дождя и таяния снега в Барнауле затопило несколько улиц. Часть из них перекрыли, сообщает пресс-служба ГИБДД города.
Движение перекрыли на:
- участке Павловского тракта от АЗС "ТрансСиб" до въезда в гипермаркет "Лента" (Павловский тракт, 156);
- улице Ковыльная – ул. Сосновая.
Кроме того, подтоплены несколько участков:
- на улице Радужная, 195 (пос. Власиха);
- дорога, ведущая на поселок Борзовая Заимка (участок от ул. Кутузова в сторону Борзовой Заимки).
Водителей просят соблюдать скоростной режим и по возможности объезжать затопленные участки.
Напомним, в выходные на Павловском тракте вода подошла к домам, около здания №74 автомобилистам стало сложно проезжать."Под водой ямы, машины это место преодолевают ползком. Вода сюда попадает по маленьким водостокам", рассказали барнаульцы.
Altapress.ru писал, что 9 апреля в Барнауле из-за разлива реки перекрыли движение по дороге в районе шоссе Ленточный бор.
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