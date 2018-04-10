В Барнауле перекрыли движение на нескольких затопленных улицах

Движение перекрыли на:

участке Павловского тракта от АЗС "ТрансСиб" до въезда в гипермаркет "Лента" (Павловский тракт, 156);

улице Ковыльная – ул. Сосновая.

Кроме того, подтоплены несколько участков:

на улице Радужная, 195 (пос. Власиха);

дорога, ведущая на поселок Борзовая Заимка (участок от ул. Кутузова в сторону Борзовой Заимки).

Водителей просят соблюдать скоростной режим и по возможности объезжать затопленные участки.

Напомним, в выходные на Павловском тракте вода подошла к домам, около здания №74 автомобилистам стало сложно проезжать."Под водой ямы, машины это место преодолевают ползком. Вода сюда попадает по маленьким водостокам", рассказали барнаульцы.

Altapress.ru писал, что 9 апреля в Барнауле из-за разлива реки перекрыли движение по дороге в районе шоссе Ленточный бор.

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