Автоновости

В Барнауле перекрыли движение на нескольких затопленных улицах

Сегодня, 13:01.
Автоновости

Из-за сильного дождя и таяния снега в Барнауле затопило несколько улиц. Часть из них перекрыли, сообщает пресс-служба ГИБДД города.

В Барнауле сотрудники ГИБДД перекрыли движение по дороге, которую затопила вышедшая из берегов река Барнаулка. 9 апреля 2018 года.
В Барнауле сотрудники ГИБДД перекрыли движение по дороге, которую затопила вышедшая из берегов река Барнаулка. 9 апреля 2018 года. Фото : Дмитрий Шинкарев vk.com/barneos22.

Движение перекрыли на:

  • участке Павловского тракта от АЗС "ТрансСиб" до въезда в гипермаркет "Лента" (Павловский тракт, 156);
  • улице Ковыльная – ул. Сосновая.

Кроме того, подтоплены несколько участков:

  • на улице Радужная, 195 (пос. Власиха);
  • дорога, ведущая на поселок Борзовая Заимка (участок от ул. Кутузова в сторону Борзовой Заимки).

Водителей просят соблюдать скоростной режим и по возможности объезжать затопленные участки.

Напомним, в выходные на Павловском тракте вода подошла к домам, около здания №74 автомобилистам стало сложно проезжать."Под водой ямы, машины это место преодолевают ползком. Вода сюда попадает по маленьким водостокам", рассказали барнаульцы.

Altapress.ru писал, что 9 апреля в Барнауле из-за разлива реки перекрыли движение по дороге в районе шоссе Ленточный бор.

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