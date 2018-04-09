Когда на Оби в Барнауле начнется настоящий ледоход

8 апреля барнаульцы увидели, что у барнаульского речного вокзала вскрылась Обь. Однако около Нового моста просто оторвалась большая льдина. Настоящий ледоход будет позже.
9 апреля чистая вода полностью на всю ширину реки заметна от моста до жилого комплекса "Аквамарин". Частично лед пропал у левого берега Оби и перед Новым мостом. Однако далее вверх и вниз по течению реки лед все еще стоит.
Закраины и шугоход
Синоптики сообщили, что 9 апреля у Барнаула на Оби наблюдаются так называемые закраины — полоски чистой воды у берегов. Это же явление отмечается и у Камня-на-Оби. А вот около Усть-Пристани на главной реке края начались подвижки льда.
Тем временем на Бие у Турочака идет настоящий ледоход. А на той же реке у Бийска на льду заметны промоины.
На Катуни у Сросток тоже идет ледоход. По Алею в Алейске плывет шуга. На Чумыше возле Тальменки на льду появилась вода. А в Чарыше одноименная река полностью освободилась ото льда.
Подвижки льда в Барнауле и Бийске
На этих территориях в ближайшие сутки-двое следует ожидать подвижек льда, рассказали в краевом минприроды. Из-за того, что в Алтайском крае и Республике Алтай в выходные была плюсовая температура (кое-где около +15 градусов), а также из-за выпавших осадков в Катуни, Бие, Ануе, Чарыше и Алее увеличилась приточность из-за талой и дождевой вод. Это приводит и к подвижкам льда.
Напомним, по сообщениям синоптиков Обь в Барнауле должна вскрыться 10 апреля (прогноз с допустимой погрешностью в три дня).
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