Когда на Оби в Барнауле начнется настоящий ледоход

На Оби у Барнаула оторвалась большая льдина. 9 апреля 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru На Оби у Барнаула оторвалась большая льдина. 9 апреля 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru На Оби у Барнаула оторвалась большая льдина. 9 апреля 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru На Оби у Барнаула оторвалась большая льдина. 9 апреля 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru На Оби у Барнаула оторвалась большая льдина. 9 апреля 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru На Оби у Барнаула оторвалась большая льдина. 9 апреля 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru На Оби у Барнаула оторвалась большая льдина. 9 апреля 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru На Оби у Барнаула оторвалась большая льдина. 9 апреля 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru На Оби у Барнаула оторвалась большая льдина. 9 апреля 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru На Оби у Барнаула оторвалась большая льдина. 9 апреля 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru

9 апреля чистая вода полностью на всю ширину реки заметна от моста до жилого комплекса "Аквамарин". Частично лед пропал у левого берега Оби и перед Новым мостом. Однако далее вверх и вниз по течению реки лед все еще стоит.

Закраины и шугоход

Синоптики сообщили, что 9 апреля у Барнаула на Оби наблюдаются так называемые закраины — полоски чистой воды у берегов. Это же явление отмечается и у Камня-на-Оби. А вот около Усть-Пристани на главной реке края начались подвижки льда.

Тем временем на Бие у Турочака идет настоящий ледоход. А на той же реке у Бийска на льду заметны промоины.

На Катуни у Сросток тоже идет ледоход. По Алею в Алейске плывет шуга. На Чумыше возле Тальменки на льду появилась вода. А в Чарыше одноименная река полностью освободилась ото льда.

Подвижки льда в Барнауле и Бийске

На этих территориях в ближайшие сутки-двое следует ожидать подвижек льда, рассказали в краевом минприроды. Из-за того, что в Алтайском крае и Республике Алтай в выходные была плюсовая температура (кое-где около +15 градусов), а также из-за выпавших осадков в Катуни, Бие, Ануе, Чарыше и Алее увеличилась приточность из-за талой и дождевой вод. Это приводит и к подвижкам льда.

Напомним, по сообщениям синоптиков Обь в Барнауле должна вскрыться 10 апреля (прогноз с допустимой погрешностью в три дня).