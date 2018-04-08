Обь в Барнауле начала освобождаться ото льда

8 апреля Обь в районе Нового моста в Барнауле начала освобождаться ото льда. Об этом сообщили очевидцы в сообществе "Барнаул22". Жители города ожидают ледохода.
Вокруг моста река очистилась, но лед пока еще тронулся не везде. Барнаульцы 8 апреля пришли понаблюдать за рекой.
Ранее в отделе гидрологии алтайского ЦГМС altapress.ru сообщали, что в районе Барнаула Обь вскроется 5 апреля (плюс-минус 4 дня). В конце марта в некоторых местах реки покров уже поднимался, у берегов выходила вода.
По последним данным специалистов Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ледоход на Оби начнется 10 апреля (с погрешностью в три дня). В 2017 году ледоход на Оби в Барнауле начался вечером 14 апреля
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