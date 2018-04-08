Обь в Барнауле начала освобождаться ото льда

Лед тронулся на Оби около Нового моста. Фото: Мария Звягинцева, "Барнаул22". Лед тронулся на Оби около Нового моста. Фото: Мария Звягинцева, "Барнаул22". Об в Барнауле. 8 апреля. Фото: altapress.ru. Об в Барнауле. 8 апреля. Фото: altapress.ru. Об в Барнауле. 8 апреля. Фото: altapress.ru. Об в Барнауле. 8 апреля. Фото: altapress.ru. Об в Барнауле. 8 апреля. Фото: altapress.ru.

Вокруг моста река очистилась, но лед пока еще тронулся не везде. Барнаульцы 8 апреля пришли понаблюдать за рекой.

Ранее в отделе гидрологии алтайского ЦГМС altapress.ru сообщали, что в районе Барнаула Обь вскроется 5 апреля (плюс-минус 4 дня). В конце марта в некоторых местах реки покров уже поднимался, у берегов выходила вода.

По последним данным специалистов Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ледоход на Оби начнется 10 апреля (с погрешностью в три дня). В 2017 году ледоход на Оби в Барнауле начался вечером 14 апреля