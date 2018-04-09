В Барнауле из-за разлива реки перекрыли движение по дороге в районе шоссе Ленточный бор

В этом месте из-за затора на реке вода перетекает через дорогу, проходящую под мостом шоссе Ленточный бор. В ГИБДД просят водителей искать объездные пути.

Напомним, что ранее в Барнауле также перекрыли движение по дороге между поселками Власиха и Октябрьский. Здесь произошло подтопление проезжей части и размыто дорожное полотно. На месте работает экипаж ДПС. Водителей просят искать пути объезда.

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