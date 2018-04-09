Автоновости

В Барнауле из-за разлива реки перекрыли движение по дороге в районе шоссе Ленточный бор

Сегодня, 16:27.
Автоновости

9 апреля для всех видов автотранспорта перекрыли движение по затопленной Барнаулкой дороге от поселка Борзовая Заимка до улицы Кутузова, сообщает ГИБДД города.

В Барнауле сотрудники ГИБДД перекрыли движение по дороге, которую затопила вышедшая из берегов река Барнаулка. 9 апреля 2018 года.
В Барнауле сотрудники ГИБДД перекрыли движение по дороге, которую затопила вышедшая из берегов река Барнаулка. 9 апреля 2018 года. Фото : Дмитрий Шинкарев vk.com/barneos22.

В этом месте из-за затора на реке вода перетекает через дорогу, проходящую под мостом шоссе Ленточный бор. В ГИБДД просят водителей искать объездные пути.

Напомним, что ранее в Барнауле также перекрыли движение по дороге между поселками Власиха и Октябрьский. Здесь произошло подтопление проезжей части и размыто дорожное полотно. На месте работает экипаж ДПС. Водителей просят искать пути объезда.

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