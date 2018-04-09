Автоновости

Река Барнаулка вышла из берегов и затопила дорогу

Сегодня, 13:01.
Автоновости

9 апреля в Барнауле река Барнаулка из-за ледяного затора вышла из берегов и перелилась через дорогу от поселка Борзовая Заимка до улицы Кутузова под мостом, сообщают очевидцы в группе Barnaul22.

Барнаулка вышла из берегов и затопила дорогу. 9 апреля 2018 года.
Барнаулка вышла из берегов и затопила дорогу. 9 апреля 2018 года. Фото : скрин с видео Марины Сапожниковой.

Вода из реки течет по широкому участку проезжай части на шоссе Ленточный бор.

В этом месте во время паводка случаются подобные переливы воды через дорогу. Например, подобный случай произошел 14 апреля 2015 года, когда ледяной затор поднял уровень воды в реке, которая разлилась и затопила дорогу под мостом.

Закрыта для движения еще одна дорога

А ранее в ГИБДД Барнаула сообщили, что закрыта для проезда дорога между поселками Власиха и Октябрьский. Здесь произошло подтопление проезжей части  и размыто дорожное полотно. На месте работает экипаж ДПС. Водителей просят искать пути объезда.

Напомним, что в минувшие выходные талые воды затопили несколько улиц в Барнауле.

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