Река Барнаулка вышла из берегов и затопила дорогу

9 апреля в Барнауле река Барнаулка из-за ледяного затора вышла из берегов и перелилась через дорогу от поселка Борзовая Заимка до улицы Кутузова под мостом, сообщают очевидцы в группе Barnaul22.
Вода из реки течет по широкому участку проезжай части на шоссе Ленточный бор.
В этом месте во время паводка случаются подобные переливы воды через дорогу. Например, подобный случай произошел 14 апреля 2015 года, когда ледяной затор поднял уровень воды в реке, которая разлилась и затопила дорогу под мостом.
Закрыта для движения еще одна дорога
А ранее в ГИБДД Барнаула сообщили, что закрыта для проезда дорога между поселками Власиха и Октябрьский. Здесь произошло подтопление проезжей части и размыто дорожное полотно. На месте работает экипаж ДПС. Водителей просят искать пути объезда.
Напомним, что в минувшие выходные талые воды затопили несколько улиц в Барнауле.
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