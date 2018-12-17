Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
17 декабря -5°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Автоновости
171

Из-за снега в Барнауле образовались многокилометровые пробки

В Барнауле утром 17 декабря образовались 9-балльные пробки. На некоторых участках дорог скорость движения не превышает 3 км/ч, по данным сервиса «Яндекс Пробки».

Пробка.
Пробка.
СС0

Движение затруднено на следующих участках:

  • на Павловском тракте от улицы Малахова до улицы Советской Армии,

  • на улице Советской Армии,

  • на проспекте Строителей,

  • на улице Челюскинцев от проспекта Строителей до улицы Папанинцев,

  • на улице Северо-Западной,

  • на проспекте Ленина от улицы Северо-Западной до улицы Красный текстильщик,

  • на улице Молодежной,

  • На Змеиногорском тракте и других участках.

Пробки в Барнауле 17 декабря.
Пробки в Барнауле 17 декабря.
Скриншот с сервиса «Яндекс.Пробки».

По прогнозам синоптиков днем 17 декабря в Барнауле ожидают снег, слабую метель, на дорогах гололедица. Температура воздуха составит −4…−6 градусов, пишет алтайский ЦГМС.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Загрузка...
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость