Из-за снега в Барнауле образовались многокилометровые пробки

Движение затруднено на следующих участках:
-
на Павловском тракте от улицы Малахова до улицы Советской Армии,
-
на улице Советской Армии,
-
на проспекте Строителей,
-
на улице Челюскинцев от проспекта Строителей до улицы Папанинцев,
-
на улице Северо-Западной,
-
на проспекте Ленина от улицы Северо-Западной до улицы Красный текстильщик,
-
на улице Молодежной,
-
На Змеиногорском тракте и других участках.
По прогнозам синоптиков днем 17 декабря в Барнауле ожидают снег, слабую метель, на дорогах гололедица. Температура воздуха составит −4…−6 градусов, пишет алтайский ЦГМС.