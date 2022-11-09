9 ноября
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Автоновости

Из-за уборки снега стоянку автомобилей ограничат на нескольких участках Барнаула

В Барнауле для уборки снега на нескольких улицах города ограничат стоянку автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Уборка снега в Барнауле.
Уборка снега в Барнауле.
barnaul.org

Ограничение будет действовать на следующих участках:

  • ул. Ползунова, от пр. Ленина до здания № 30 (четная сторона);
  • ул. Ползунова, от пр. Комсомольского до здания № 22 (четная сторона);
  • ул. Сергея Ускова, от ул. Взлетной до проезда Северного Власихинского;
  • ул. Сиреневая, от ул. Взлетной до ул. Балтийской (нечетная сторона);
  • проезд Северный Власихинский, от ул. Сергея Ускова до ул. Попова;
  • проезд Северный Власихинский, от ул. Малахова до ул. Лазурной;
  • проезд в районе здания № 8 по ул. 42-й Краснознаменной Бригады;
  • пр. Сибирский, в районе здания № 30 по Обскому бульвару;
  • ул. Гаражная, в районе здания № 1;
  • ул. Смородиновая, в районе здания № 18Б;
  • ул. Пролетарская, от пр. Красноармейского до здания № 127а;
  • в районе здания № 1 по ул. Лесокирзаводской;
  • пр. Красноармейский, от здания № 103 до ул. Крупской (нечетная сторона);
  • ул. Шукшина, от дома № 5 до ул. Юрина.

Ранее в Барнауле выпал снег, которые уже не должен растаять.

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