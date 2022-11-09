Из-за уборки снега стоянку автомобилей ограничат на нескольких участках Барнаула

Ограничение будет действовать на следующих участках:
- ул. Ползунова, от пр. Ленина до здания № 30 (четная сторона);
- ул. Ползунова, от пр. Комсомольского до здания № 22 (четная сторона);
- ул. Сергея Ускова, от ул. Взлетной до проезда Северного Власихинского;
- ул. Сиреневая, от ул. Взлетной до ул. Балтийской (нечетная сторона);
- проезд Северный Власихинский, от ул. Сергея Ускова до ул. Попова;
- проезд Северный Власихинский, от ул. Малахова до ул. Лазурной;
- проезд в районе здания № 8 по ул. 42-й Краснознаменной Бригады;
- пр. Сибирский, в районе здания № 30 по Обскому бульвару;
- ул. Гаражная, в районе здания № 1;
- ул. Смородиновая, в районе здания № 18Б;
- ул. Пролетарская, от пр. Красноармейского до здания № 127а;
- в районе здания № 1 по ул. Лесокирзаводской;
- пр. Красноармейский, от здания № 103 до ул. Крупской (нечетная сторона);
- ул. Шукшина, от дома № 5 до ул. Юрина.
Ранее в Барнауле выпал снег, которые уже не должен растаять.