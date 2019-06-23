Из-за военных 24 июня ограничат движение по трассе от Б. Ключей до Бобровки

Движение будет закрыто для всех видов транспорта с 7.10 до 10.10 утра.
Алтайская ГАИ призывает участников дорожного движения с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке.
24 июня в связи с плановым движением военных колонн будет закрыто движение на автодороге «Б. Ключи — Лесное — автодорога Фирсово-Бобровка — Бобровка», сообщает Госавтоинспекция Алтайского края.
Движение будет закрыто для всех видов транспорта с 7.10 до 10.10 утра.
Алтайская ГАИ призывает участников дорожного движения с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке.
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