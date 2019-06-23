Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
23 июня 18°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Автоновости

Из-за военных 24 июня ограничат движение по трассе от Б. Ключей до Бобровки

24 июня в связи с плановым движением военных колонн будет закрыто движение на автодороге «Б. Ключи — Лесное — автодорога Фирсово-Бобровка — Бобровка», сообщает Госавтоинспекция Алтайского края.

Сотрудники ГИБДД.
Сотрудники ГИБДД.
Анна Зайкова

Движение будет закрыто для всех видов транспорта с 7.10 до 10.10 утра.

Алтайская ГАИ призывает участников дорожного движения с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость