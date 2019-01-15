Из-за военных в Алтайском крае четыре дня будут перекрывать дороги

15 января движение ограничат:
- с 19:10 до 22 :10 «населенный пункт Б. Ключи — населенный пункт Лесное — а/д „Фирсово-Бобровка“ — населенный пункт Бобровка»,
- с 20:50 до 23:50 «населенный пункт Полковниково — а/д Р-256 — 257 км а/д Р-256».
16 января движение ограничат:
- с 3:40 до 6:40 «ЗАТО Сибирский — а/д Р-256 — населенный пункт Б. Ключи — ЗАТО Сибирский»,
- с 9:40 до 12:40 «населенный пункт Бобровка — а/д „Фирсово-Бобровка“ — населенный пункт Бобровка»,
- с 15:50 до 18:50 автодорога Р-256 (с 257 км по 279 км).
17 января движение ограничат:
- с 16:50 до 19:50 «населенный пункт Бобровка — а/д „Бобровка-Фирсово“ — населенный пункт Лесной — населенный пункт Б. Ключи»;
- с 23:50 до 2:50 18 января «населенный пункт Контошино — а/д Р-256 — населенный пункт Полковниково — ЗАТО Сибирский».
Водителей просят с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке.