Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
15 января -17°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Автоновости
42

Из-за военных в Алтайском крае четыре дня будут перекрывать дороги

В Алтайском крае из-за военных учений с 15 по 18 января будут перекрывать участки дорог, сообщает ГИБДД региона.

ГИБДД. Полиция.
ГИБДД. Полиция.
Михаил Хаустов

15 января движение ограничат:

  • с 19:10 до 22 :10 «населенный пункт Б. Ключи — населенный пункт Лесное — а/д „Фирсово-Бобровка“ — населенный пункт Бобровка»,
  • с 20:50 до 23:50 «населенный пункт Полковниково — а/д Р-256 — 257 км а/д Р-256».

16 января движение ограничат:

  • с 3:40 до 6:40 «ЗАТО Сибирский — а/д Р-256 — населенный пункт Б. Ключи — ЗАТО Сибирский»,
  • с 9:40 до 12:40 «населенный пункт Бобровка — а/д „Фирсово-Бобровка“ — населенный пункт Бобровка»,
  • с 15:50 до 18:50 автодорога Р-256 (с 257 км по 279 км).

17 января движение ограничат:

  • с 16:50 до 19:50 «населенный пункт Бобровка — а/д „Бобровка-Фирсово“ — населенный пункт Лесной — населенный пункт Б. Ключи»;
  • с 23:50 до 2:50 18 января «населенный пункт Контошино — а/д Р-256 — населенный пункт Полковниково — ЗАТО Сибирский».

Водителей просят с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость