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Автоновости
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Из-за военных в Алтайском крае 5 дней будут перекрывать дороги

В Алтайском крае из-за планового движения военных колонн с 28 января по 1 февраля будут перекрывать участки дорог, сообщает ГИБДД региона.

ГИБДД. Полиция.
ГИБДД. Полиция.
Михаил Хаустов

Движение ограничат:

  • 28 января с 21:45 до 00:45 на автодороге «(населенный пункт Украинский) — а/д Р-256 — граница Косихинского и Первомайского районов»;
  • 29 января с 21:50 до 00:50 на автодороге «(населенный пункт Новокраюшкино) — а/д Новокраюшкино — Первомайское — а/д Р-256 — (населенный пункт Озерки)»;
  • 30 января с 17:40 до 20:40 на автодороге «(населенный пункт Озерки) — а/д Р-256»;
  • 31 января с 16:45 до 19:45 на автодороге «(граница Косихинского и Первомайского районов) — а/д Р-256 — (населенный пункт Украинский)»;
  • 1 февраля с 4:50 до 7:50 на автодороге «(населенный пункт Озерки) — а/д Р-256 — Первомайское — Новокраюшкино».

Водителей просят с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке.

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