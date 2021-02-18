Из-за военных в Алтайском крае снова перекроют проезды

В связи с плановым движением военных колонн временно ограничат движение для всех видов транспорта на следующих участках:
18 февраля
- с 17:45 до 20:45 на автодороге «н.п. Рассказиха — а/д „Фирсово-Бобровка-Рассказиха“ — н.п. Лесной — н.п. Б. Ключи»,
19 февраля
- с 15:00 до 18:00 на автодороге «н.п. Сибирский — а/д Р-256 „Чуйский тракт“ — а/д „Подъезд к с. Косиха“ — н.п. Косиха»,
- с 22:00 до 1:00 20 февраля на автодороге «а/д Косиха-Плотниково» — н.п. Косиха — а/д «Подъезд к с. Косиха» — н.п. Косиха".
Водителей призывают с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке.