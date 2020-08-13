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Автоновости

«Иж, че удумал»: в Барнауле за 1 млн рублей продают старый мотоцикл

Раритет дорого ценится в узких кругах. Коллекционеры мечтают заполучить очередную уникальную вещицу. Автор объявления на Авито решил найти своего покупателя и выставил на продажу советский мотоцикл «Иж» за 1 млн рублей.

Старый мотоцикл Иж.
Старый мотоцикл Иж.
Авито.

Точную модель колясочного мотоцикла автор не знает, но предполагает, что это либо «Иж-56», либо «Иж Юпитер-1». Известна только дата выпуска — 1961 год. Обе этих модели были запущены в производство в 1961—1962 годах.

«Пробег 50 000 км, но в гараже простоял около 20 лет», — рассказал автор объявления.

Документы на мотоцикл были утеряны, но автор уверяет, что их без проблем можно восстановить.

Справка

«Ижи» старого типа больше никто не производит. Однако в 2018 глава «Ростеха» Сергей Чемезов публично объявил, что на базе советской техники будут выпускать электрические мотоциклы для проекта «Кортеж». В новые байки государство вложило порядка 12 млрд рублей.

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