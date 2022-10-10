Изменился график пригородных поездов с 10 октября

С 10 октября изменится график следующих поездов:
№ 6224 Барнаул — Заринская (отправление в 8 часов 31 минуту, прибытие в 10 часов 35 минут). Он теперь будет курсировать по выходным и праздничным дням (раньше — ежедневно, кроме вторника и пятницы);
№ 6227 Заринская — Барнаул (отправление в 14 часов 40 минут, прибытие в 16 часов 47 минут). Также будет ходить только по выходным и праздникам (раньше — ежедневно, кроме вторника и пятницы).
С 1 ноября поменяют график электропоезда № 6227 Заринская — Барнаул (отправление в 14 часов 40 минут, прибытие в 16 часов 47 минут). Он будет курсировать по воскресеньям, вместо выходных и праздничных дней.
Также с 1 ноября отменятся следующие маршруты:
- № 6384 Барнаул — Овчинниково (отправление в 8 часов 12 минут, прибытие в 10 часов 18 минут);
- № 6383 Овчинниково — Барнаул (отправление в 15 часов 9 минут, прибытие в 17 часов 3 минуты);
- № 6224 Барнаул — Заринская (отправление в 8 часов 31 минуту, прибытие в 10 часов 35 минут).