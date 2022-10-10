Изменился график пригородных поездов с 10 октября

С 10 октября изменится график следующих поездов:

№ 6224 Барнаул — Заринская (отправление в 8 часов 31 минуту, прибытие в 10 часов 35 минут). Он теперь будет курсировать по выходным и праздничным дням (раньше — ежедневно, кроме вторника и пятницы);

№ 6227 Заринская — Барнаул (отправление в 14 часов 40 минут, прибытие в 16 часов 47 минут). Также будет ходить только по выходным и праздникам (раньше — ежедневно, кроме вторника и пятницы).