10 октября
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Изменился график пригородных поездов с 10 октября

В связи с окончанием летнего сезона пассажирских перевозок расписание пригородных поездов изменится в Алтайском крае. Об этом сообщили в мэрии Барнаула.

Новые пригородные поезда.
Новые пригородные поезда.
Пресс-служба правительства региона.

С 10 октября изменится график следующих поездов:

№ 6224 Барнаул — Заринская (отправление в 8 часов 31 минуту, прибытие в 10 часов 35 минут). Он теперь будет курсировать по выходным и праздничным дням (раньше — ежедневно, кроме вторника и пятницы);

№ 6227 Заринская — Барнаул (отправление в 14 часов 40 минут, прибытие в 16 часов 47 минут). Также будет ходить только по выходным и праздникам (раньше — ежедневно, кроме вторника и пятницы).

С 1 ноября поменяют график электропоезда № 6227 Заринская — Барнаул (отправление в 14 часов 40 минут, прибытие в 16 часов 47 минут). Он будет курсировать по воскресеньям, вместо выходных и праздничных дней.

Также с 1 ноября отменятся следующие маршруты:

  • № 6384 Барнаул — Овчинниково (отправление в 8 часов 12 минут, прибытие в 10 часов 18 минут);
  • № 6383 Овчинниково — Барнаул (отправление в 15 часов 9 минут, прибытие в 17 часов 3 минуты);
  • № 6224 Барнаул — Заринская (отправление в 8 часов 31 минуту, прибытие в 10 часов 35 минут).
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