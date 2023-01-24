Известных автоподставщиков в Барнауле задержали: они подозреваются в мошенничестве на 50 млн рублей

Задержали автоподставщиков, которые устраивали ДТП на ул. Малахова около магазина «Ашан» в Барнауле, сообщает СК «Согласие». Жертвами автоподставщиков стали более 120 водителей.

Полицейские задержали группу предполагаемых злоумышленников, которые подозреваются в автостраховом мошенничестве на более чем 50 млн руб.

Задержанные подстраивали аварии, потом обращались в страховые для получения выплат по полисам ОСАГО, следует из материалов собственного расследования службы безопасности «Согласия» и данных правоохранителей.

Как сообщили источники, автоподставы происходили на протяжении 2021−2022 годов. Местом действия было малаховское кольцо около магазина «Ашан». Барнаульцы прозвали мошенников «ашановские».

Автомобиль , колесо. СС0

«На автомобиле «Nissan Fuga», принадлежащем одному из членов группы, системно совершались резкие маневры перед автомобилями законопослушных водителей, которые приводили к столкновениям. Законопослушные водители невольно оказывались виновниками в ДТП, а злоумышленники получали возможность страховой выплаты в «Согласии» — рассказал замдиректора департамента безопасности «Согласия» Святослав Афанасьев.

Кроме того, они устраивали ДТП между машинами, которые принадлежат им самим. Совокупный экономический ущерб страховой компании, причиненный этой группой, составил порядка 3 млн рублей.

Квартиры мошенников обыскали, оттуда грузовиками вывезли запчасти, которые использовали для ДТП. Также обнаружили и изъяли шесть транспортных средств, на которых совершались «автоподставы».

«Задержанные заявляли убытки по полисам ОСАГО, помимо «Согласия», в «Ингосстрах», «Росгосстрах», «АльфаСтрахование», «СберСтрахование», а также «СОГАЗ». Общий ущерб страховому рынку превышает 50 млн руб.», — отметил Святослав Афанасьев.

Возбужденно уголовное дело по ч. 4 ст. 159.5 Уголовного кодекса РФ «Мошенничество в сфере страхования». Злоумышленникам грозит до 10 лет, сейчас они арестованы.

Ранее смертельное ДТП с грузовиком и легковушкой произошло на Чуйском тракте.