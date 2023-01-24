Известных автоподставщиков в Барнауле задержали: они подозреваются в мошенничестве на 50 млн рублей

Полицейские задержали группу предполагаемых злоумышленников, которые подозреваются в автостраховом мошенничестве на более чем 50 млн руб.
Задержанные подстраивали аварии, потом обращались в страховые для получения выплат по полисам ОСАГО, следует из материалов собственного расследования службы безопасности «Согласия» и данных правоохранителей.
Как сообщили источники, автоподставы происходили на протяжении 2021−2022 годов. Местом действия было малаховское кольцо около магазина «Ашан». Барнаульцы прозвали мошенников «ашановские».
«На автомобиле «Nissan Fuga», принадлежащем одному из членов группы, системно совершались резкие маневры перед автомобилями законопослушных водителей, которые приводили к столкновениям. Законопослушные водители невольно оказывались виновниками в ДТП, а злоумышленники получали возможность страховой выплаты в «Согласии» — рассказал замдиректора департамента безопасности «Согласия» Святослав Афанасьев.
Кроме того, они устраивали ДТП между машинами, которые принадлежат им самим. Совокупный экономический ущерб страховой компании, причиненный этой группой, составил порядка 3 млн рублей.
Квартиры мошенников обыскали, оттуда грузовиками вывезли запчасти, которые использовали для ДТП. Также обнаружили и изъяли шесть транспортных средств, на которых совершались «автоподставы».
«Задержанные заявляли убытки по полисам ОСАГО, помимо «Согласия», в «Ингосстрах», «Росгосстрах», «АльфаСтрахование», «СберСтрахование», а также «СОГАЗ». Общий ущерб страховому рынку превышает 50 млн руб.», — отметил Святослав Афанасьев.
Возбужденно уголовное дело по ч. 4 ст. 159.5 Уголовного кодекса РФ «Мошенничество в сфере страхования». Злоумышленникам грозит до 10 лет, сейчас они арестованы.
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