К чему приводят заправки в одной сети АЗС? Опыт клиента сети Газойл из Барнаула

В конце января сеть автозаправочных станций Газойл подвела итоги крупномасштабной акции «Новогодняя заправка», которая проходила в пяти регионах СФО в период со 02.12.2019 г. по 10.01.2020 г. , и определила победителей по девяти категориям призов.

Более 2000 участников акции стали обладателями таких призов как 500, 1000 бонусов на карту лояльности Газойл, автомобильные пледы и подушки, видеорегистраторы, смарт-часы, наборы инструментов, а также главных призов: путевки в «Парк-отель Ая» и сертификаты на 1000 литров топлива. Каждый участник акции получил гарантированный подарок — статус карты лояльности «Платина», который позволит получать максимальные бонусов при каждой заправке весь февраль.

Счастливым обладателем супер приза — автомобиль кроссовер LADA XRAY — стал житель Барнаула, который уже более пяти лет неизменно заправляется на АЗС сети Газойл. Вручение приза состоялось 30 января в Новосибирске на заправочной станции Газойл по адресу: Ядринцевский подъем, 1. Коммерческий директор компании лично вручил ключи от автомобиля и поздравил победителя, выразив благодарность за выбор в пользу экологичного вида топлива и доверие к сети Газойл.

«Я и раньше участвовал в акциях, но именно в этот раз собирал и регистрировал все чеки особенно внимательно. Ждал итогов, надеялся в лучшем случае получить 1000 литров топлива, выиграть автомобиль даже не мечтал. Один чек зарегистрировать не успел и даже расстроился. А когда по телефону услышал поздравления организаторов — не поверил», — поделился Сергей с улыбкой.

Кроссовер LADA XRAY. Сеть АЗС «ГАЗОЙЛ»

За период действия акции Сергей зарегистрировал 18 чеков. Удачная заправка для победителя произошла 24 декабря на МАЗС Газойл в Барнауле на Павловском тракте. 30 января за рулем своего нового LADA XRAY от Газойл Сергей уехал домой на Алтай.

Сеть автозаправочных станций Газойл успешно работает на топливном рынке более 16 лет и насчитывает 190 АЗС по всему Сибирскому федеральному округу.

В 2020 году компания Газойл нацелена на развитие формата многотопливных станций с наличием современных магазинов внутри, автоматических АЗС. На текущий момент в сети Газойл работает более 40 многотопливных станций, на которых реализуется бензин только стандарта Евро-5. Компания предлагает своим клиентам конкурентную цену на ГСМ среди сетей, торгующих качественным бензином.

Команда Газойл искренне поздравляет всех победителей и готовит для своих клиентов множество новых выгодных акций и интересных мероприятий в течение всего года.

Газойл — высоких стандартов достоин каждый.