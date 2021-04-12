К лету для российских водителей могут подготовить новый штраф

С 1 июня в России могут вступить в силу новые поправки в ПДД, предусматривающие штрафы за вождение на летней или зимней резине вне сезона.

Информация о возможном нововведении появилась на портале проектов нормативных актов МВД, пишет «Российская газета».

В проекте был размещен перечень неисправностей и условий, при которых запрещена эксплуатация транспортных средств. В частности то, что зимой (декабрь, январь, февраль) нельзя ездить на летних шинах, а летом (июнь, июль, август) — на шипованной.

В проекте указали дату вступления поправок в силу — 1 июня. Но документ пока не утвержден постановлением правительства.

Но если это произойдет — российских водителей за «неправильные» шины будет ждать штраф в 500 рублей.