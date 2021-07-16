Чем заменить мост на Новом рынке в Барнауле

В 2022 году начнется реконструкция моста на Новом рынке. Скептики уже строят теории о том, что город застынет в пробке, а проспект Калинина не придет на помощь.

Мэрия пока не дала ответ на вопрос, как барнаульцы будут добираться из одной части проспекта Ленина в другую через железнодорожную пропасть. Поэтому Altapress.ru предлагает свою версию решения пока еще не случившейся проблемы.

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Напомним, что мост включен в программу нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Предполагается, что после завершения ремонта участок по ширине сравняется с проспектом Ленина, то есть количество полос будет увеличено до трех в каждом направлении.