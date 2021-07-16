Чем заменить мост на Новом рынке в Барнауле

Мэрия пока не дала ответ на вопрос, как барнаульцы будут добираться из одной части проспекта Ленина в другую через железнодорожную пропасть. Поэтому Altapress.ru предлагает свою версию решения пока еще не случившейся проблемы.
На орлах! Очень удобно — они не едят бензин.
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Учим автобус прыгать на задних колесах (или делаем трамплин).
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Для семейной поездки.
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Двустороннее движение на единорогах — шесть полос.
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Классика. Просто положим туда большой тополь.
altapress.ru
Да. Иногда застрять — это выход.
altapress.ru
Интегральный закон в действии.
altapress.ru
Хоба!
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Живописные виды.
altapress.ru
Надеемся и верим (с 2015 г.).
altapress.ru
Напомним, что мост включен в программу нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Предполагается, что после завершения ремонта участок по ширине сравняется с проспектом Ленина, то есть количество полос будет увеличено до трех в каждом направлении.