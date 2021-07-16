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Автоновости

Чем заменить мост на Новом рынке в Барнауле

В 2022 году начнется реконструкция моста на Новом рынке. Скептики уже строят теории о том, что город застынет в пробке, а проспект Калинина не придет на помощь.

altapress.ru

Мэрия пока не дала ответ на вопрос, как барнаульцы будут добираться из одной части проспекта Ленина в другую через железнодорожную пропасть. Поэтому Altapress.ru предлагает свою версию решения пока еще не случившейся проблемы.

На орлах! Очень удобно — они не едят бензин.
На орлах! Очень удобно — они не едят бензин.
altapress.ru
Учим автобус прыгать на задних колесах (или делаем трамплин).
Учим автобус прыгать на задних колесах (или делаем трамплин).
altapress.ru
Для семейной поездки.
Для семейной поездки.
altapress.ru
Двустороннее движение на единорогах – шесть полос.
Двустороннее движение на единорогах — шесть полос.
altapress.ru
Классика. Просто положим туда большой тополь.
Классика. Просто положим туда большой тополь.
altapress.ru
Да. Иногда застрять – это выход.
Да. Иногда застрять — это выход.
altapress.ru
Интегральный закон в действии.
Интегральный закон в действии.
altapress.ru
Хоба!
Хоба!
altapress.ru
Живописные виды.
Живописные виды.
altapress.ru
Надеемся и верим (с 2015 г.).
Надеемся и верим (с 2015 г.).
altapress.ru

Напомним, что мост включен в программу нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Предполагается, что после завершения ремонта участок по ширине сравняется с проспектом Ленина, то есть количество полос будет увеличено до трех в каждом направлении.

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