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30 октября 1°C
Автоновости
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Как быстро продать машину с пробегом

В статье речь пойдет о том, как быстро продать машину с пробегом. Вашему вниманию предлагается удобная инструкция по оперативному заключению сделки купли/продажи.

www.avtogermes.ru

Срочность продажи напрямую зависит от установленной цены. Если стоимость будет ниже средней по рынку, то долго ждать покупателя не придется. Можно найти нового владельца в течение 3−4 часов. Чаще всего на такие сообщения реагируют перекупщики, которые постоянно мониторят сайты объявлений. Если вы действительно хотите очень быстро заключить сделку, то сразу ставьте привлекательную для них цену. Если будете снижать стоимость с периодичностью раз в несколько дней, то продажа отнимет гораздо больше времени. Помните: при мониторинге рынка внимание приковывают новые объявления. Потенциальные покупатели, видя первичную цену, о ее последующем снижении могут даже не знать.

Если у вас в запасе есть несколько суток, то стоит пойти другим путем. Дело в том, что перекупщики приобретают автомобили, которыми не будут пользоваться. Они могут сделать ремонт, а затем продать их по более высокой цене Естественно, они заинтересованы в покупке авто по самой низкой стоимости, поэтому будут торговаться до последнего. Если вы хотите выручить больше, а время позволяет подождать, то обратитесь в сервисы выкупа машин. Такую услугу в Москве и области на выгодных условиях предлагает компания «АвтоГермес». Для начала вам нужно на сайте оставить заявку на оценку. Сотрудник компании выедет по вашему адресу бесплатно, чтобы рассчитать стоимость машины.

Работники специализированных центров проводят оценку ТС бесплатно. Выкупают подержанные машины автосалоны через аукцион. Владельцу ТС ничего платить не придется. Можете быть уверены в том, что стоимость, предложенная подобными сервисами, будет на 15−20% выше, чем цены перекупщиков.

Пошаговая инструкция

Если вы хотите заключить сделку как можно быстрее, то стоит придерживаться следующих рекомендаций:

  • рассчитайте точную цену;
  • приведите автомобиль в порядок и сделайте качественные снимки;
  • составьте объявление и разместите на сайтах, специализирующихся на продаже машин;
  • отвечайте на все звонки или сообщения;
  • заключайте сделку с первым покупателем, который предложит указанную сумму.

В дальнейшем, чтобы исключить возникновение проблем, нужно правильно оформить документы, провести процедуру купли/продажи в соответствии с требованиями действующего законодательства.

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