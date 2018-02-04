Как бороться с автовладельцами, которые отводят себе «автостоянки» на газонах?

Евгений из Барнаула спрашивает: "В моем дворе автовладельцы самовольно организовывают сами себе "автостоянки": огораживают участки прямо на газонах, засыпают гравием и цепляют замки. И такое я видел во многих других дворах. Законно ли это?"
В отделе ГИБДД УМВД России по Барнаулу рассказали:
— Данный вопрос регулируется Жилищным кодексом РФ. В соответствии с ним земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом и иные входящие в состав такого дома объекты недвижимого имущества, переходят бесплатно в общую долевую собственность владельцев помещений. Принятие решений о пределах использования земельного участка, на котором расположен дом, в том числе введение ограничений пользования им, относится к исключительной компетенции общего собрания собственников помещений (более 2/3 голосов). Решение общего собрания является обязательным для всех собственников помещений.
То есть, ограничить "несанкционированную парковку" можно по решению общего собрания собственников помещений вашего дома. В случае, если земельный участок является общим двором или смежной территорией нескольких домов, необходимо совместно с управляющей организацией или администрацией района привлечь собственников других домов к выполнению мероприятий по организации (ограничения) движения.
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