Как бороться с автовладельцами, которые отводят себе «автостоянки» на газонах?

— Данный вопрос регулируется Жилищным кодексом РФ. В соответствии с ним земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом и иные входящие в состав такого дома объекты недвижимого имущества, переходят бесплатно в общую долевую собственность владельцев помещений. Принятие решений о пределах использования земельного участка, на котором расположен дом, в том числе введение ограничений пользования им, относится к исключительной компетенции общего собрания собственников помещений (более 2/3 голосов). Решение общего собрания является обязательным для всех собственников помещений.

То есть, ограничить "несанкционированную парковку" можно по решению общего собрания собственников помещений вашего дома. В случае, если земельный участок является общим двором или смежной территорией нескольких домов, необходимо совместно с управляющей организацией или администрацией района привлечь собственников других домов к выполнению мероприятий по организации (ограничения) движения.