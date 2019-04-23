Как будут перекрывать дороги в Барнауле на 9 мая

Когда перекроют дороги в Барнауле:
6 мая
- с 16:00 до 19:00 — площадь Сахарова.
7 мая
- с 15:30 до 18:30 — площадь Сахарова.
- с 17:00 до 21:00 — нечетная сторона проспекта Ленина (от Молодежной до Димитрова). Автобусы будут объезжать по ул. Советской, Комсомольскому проспекту, ул. Чкалова и далее по маршрутам.
Троллейбусы № 1 и № 7 будут ходить до остановки «Площадь Победы».
8 мая
- с 12:00 до 15:00 — площадь Сахарова.
9 мая
- с 8:00 до 9:30 — четная сторона пр. Строителей (от Ленина до Красноармейского) и ул. Чкалова.
- с 8:00 до 22:00 — площадь Сахарова.
- с 8:00 до 13:00 — пр. Социалистический (от Строителей до Молодежной) и ул. Димитрова (от Комсомольского до Социалистического).
- с 8:00 до 13:00 — четная и нечетная сторона пр. Ленина (от Строителей до Чкалова).
- с 13:00 до 17:00 — четная и нечетная сторона пр. Ленина (от Строителей до Гоголя).
Также будут перекрыты дороги в спальных районах. Подробнее можно посмотреть на сайте администрации города.
Как будет ходить общественный транспорт 9 мая вечером
После салюта в 22:00 барнаульцам по традиции можно будет ухать на общественном транспорте. Он будет ждать вдоль пр. Ленина (от ул. Кирова до ул. Димитрова), на остановке «Площадь Советов» и в районе пересечения пр. Красноармейского с ул. Молодежной.
От остановки «Аграрный университет» пассажиры смогут уехать на трамваях № 1 и № 7.