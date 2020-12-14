Как и сколько экономить на расходах на автомобиль, которым пользуетесь для семьи либо бизнеса

По всей России становится более популярной установка газового оборудования на личные автомобили и парки автомобилей компаний.
- На заправке отдаешь денег в два раза меньше.
- Нет риска заправиться некачественным или разбавленным топливом.
- Двигатель работает тише и реже ломается.
- Масло меняется не чаще, чем положено.
- Если газ закончился — переключаешься на бензин и спокойно продолжаешь путь. Запас хода увеличивается в 2 раза.
- Окупаемость установки — около двух месяцев при пробеге 200 км в день.
Все это хорошо. Но как же решиться установить ГБО на свой автомобиль? Если бы кто подсказал.
Ведь это сразу нужно выложить приличную сумму за установку оборудования. А не потеряет ли автомобиль в мощности при работе от газа? И вообще, не опасно ли это?
Давайте разберемся во всем более подробно.
Если в пути закончится газ, а до заправки еще нужно доехать, автоматика переключает подачу топлива с газа на бензин.
Его воспламенение происходит более плавно, чем у бензина. От этого снижается детонация двигателя и нагрузка на его детали, поэтому до капитального ремонта автомобиль может ездить гораздо дольше.
Электроника обеспечивает самодиагностику оборудования, контролирует объем оставшегося в баллоне газа и переключает на бензин, если тот закончился.
Несмотря на все мифы, при утечке у газа вероятность взрыва гораздо ниже, чем у бензина. В случае повреждения баллона или магистрали газ моментально охлаждается. Достичь предельной концентрации у него не получится, поскольку газ не скапливается в замкнутом пространстве. Да и газовый баллон имеет большую прочность, чем бензобак.
Аргументов в пользу ГБО много, неправда ли? Но есть и подводные камни, как у любого нового изобретения.
Неприятности можно возникнуть, если купить левый комплект оборудования и установить его кустарным способом.
К сожалению, до сих пор современным поколениям ГБО приписывают все недостатки прошлых моделей, например с вакуумным ГБО второго поколения.
Устанавливая ГБО в компании «ГазАвтоМастер», вы получаете газобаллонное оборудование с гарантией. Здесь работают только с фирменным оборудованием. Персонал проходит профессиональное обучение и постоянно совершенствует свои знания на различных дополнительных курсах.
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