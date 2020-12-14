Как и сколько экономить на расходах на автомобиль, которым пользуетесь для семьи либо бизнеса

В сложившейся экономической ситуации многие задумываются о способах экономии на особо затратные статьи в семье либо бизнесе. Много ли вы тратите на обслуживание и заправку топливом вашего автомобиля? Пожалуй, при любом классе автомобиля это ощутимые затраты.

По всей России становится более популярной установка газового оборудования на личные автомобили и парки автомобилей компаний.

Выгода очевидна: На заправке отдаешь денег в два раза меньше. Нет риска заправиться некачественным или разбавленным топливом. Двигатель работает тише и реже ломается. Масло меняется не чаще , чем положено. Если газ закончился — переключаешься на бензин и спокойно продолжаешь путь. Запас хода увеличивается в 2 раза. Окупаемость установки — около двух месяцев при пробеге 200 км в день.

Все это хорошо. Но как же решиться установить ГБО на свой автомобиль? Если бы кто подсказал.

Ведь это сразу нужно выложить приличную сумму за установку оборудования. А не потеряет ли автомобиль в мощности при работе от газа? И вообще, не опасно ли это?

Давайте разберемся во всем более подробно.

1. Установка ГБО не предполагает изменения конструкции двигателя Если в пути закончится газ, а до заправки еще нужно доехать, автоматика переключает подачу топлива с газа на бензин.

2. Газ равномерно заполняет камеру сгорания и используется полностью Его воспламенение происходит более плавно, чем у бензина. От этого снижается детонация двигателя и нагрузка на его детали, поэтому до капитального ремонта автомобиль может ездить гораздо дольше.

3. Современные ГБО очень просты в эксплуатации Электроника обеспечивает самодиагностику оборудования, контролирует объем оставшегося в баллоне газа и переключает на бензин, если тот закончился.

5. Безопасная эксплуатация Несмотря на все мифы, при утечке у газа вероятность взрыва гораздо ниже, чем у бензина. В случае повреждения баллона или магистрали газ моментально охлаждается. Достичь предельной концентрации у него не получится, поскольку газ не скапливается в замкнутом пространстве. Да и газовый баллон имеет большую прочность, чем бензобак.

Аргументов в пользу ГБО много, неправда ли? Но есть и подводные камни, как у любого нового изобретения.

Неприятности можно возникнуть, если купить левый комплект оборудования и установить его кустарным способом.

К сожалению, до сих пор современным поколениям ГБО приписывают все недостатки прошлых моделей, например с вакуумным ГБО второго поколения.

Устанавливая ГБО в компании «ГазАвтоМастер», вы получаете газобаллонное оборудование с гарантией. Здесь работают только с фирменным оборудованием. Персонал проходит профессиональное обучение и постоянно совершенствует свои знания на различных дополнительных курсах.

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