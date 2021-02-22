Как купить машину с рук и на что стоит обратить внимание

На вторичном рынке автомобилей можно найти «железного коня» на любой кошелек. Однако к выбору лучше подойти серьезно. За начищенным до блеска капотом могут скрываться поломки и технические дефекты.

В первую очередь, проверьте автомобиль через специальные сервисы и приложения. Там содержится актуальная информация о количестве владельцев, участии авто в ДТП или нахождения в розыске. Такой совет дал агентству «Прайм» основатель сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль.

Также необходимо провести осмотр автомобиля. Делать это стоит утром или днем на открытом пространстве и при хорошем освещении. Так можно лучше рассмотреть машину и заметить дефекты.

Автосервис на площади «Спартак-2» в Барнауле из архива редакции

Особое внимание уделите болтам, которыми крепятся детали кузова, лакокрасочному покрытию, состоянию двигателя. Насторожить должна ржавчина — это признак тяжелого ДТП или плохого состояния кузова.

Если выбранный автомобиль приехал из Японии, проверьте, не тонул ли он. В этой стране машины часто заливает во время тайфунов и ливней. Узнать это можно по специфическому запаху в салоне и ржавчине, указал Мигаль.