Как обезопасить себя и свой автомобиль в условиях холодов

Текущая зима в Алтайском крае уже неоднократно демонстрировала свой по-настоящему суровый сибирский характер. Минус 40 градусов за окном в очередной раз доказывает, что наступление холодного сезона требует повышенного внимания к своему автомобилю, большей концентрации при вождении и бережной эксплуатации своего «железного коня». Автоцентр АНТ беспокоится о безопасности своих клиентов и всех автовладельцев, а поэтому подготовил памятку для водителей о том, как легко отъездить зиму и без проблем дождаться весны.

Подготовка к холодам

Основой безопасности при вождении в условиях зимы является не только навык вождения и знание основных правил поведения на зимней дороге, но и, конечно, правильная подготовка автомобиля к холодам.

Опытные водители в обязательном порядке в преддверии зимы проводят диагностику своего автомобиля. И в данном случае важны не только системообразующие узлы «железного коня». Поэтому внимание следует обратить на все, начиная от двигателя и ходовой части, заканчивая «дворниками».

Среди нюансов, которые требуют проверки в первую очередь, следует назвать геометрию колес и проверку тормозных колодок, ведь со сменой сезона характер езды меняется кардинально.

Конечно, нельзя забывать и о контроле всех жидкостей, а также о замене масла в сердце автомобиля — двигателе. Следует помнить и о воздушных фильтрах, топливном насосе, системе кондиционирования и отопления, нагрузка на которую с приходом морозов серьезно возрастает.

Автомобиль Hyundai. Автоцентр АНТ

Отдельным пунктом, требующим внимания от владельца авто, смело можно назвать и проверку аккумуляторной батареи, ведь случаи, когда в холода машина может попросту не завестись — крайне распространены. К слову, замерзший и вовремя непрогретый из-за слабого аккумулятора автомобиль, в перспективе может преподнести неприятный сюрприз, начиная от залитых свечей и заканчивая капитальным ремонтом двигателя.

Именно поэтому комплексная диагностика и подготовка машины к зиме — важнейший фактор для спокойного прохождения периода холодов. Компетентную и высокопрофессиональную помощь в этом без проблем окажут специалисты официального дилера Hyundai — Автоцентра АНТ.

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Плавные движения

Когда вы оказались на зимней дороге следует помнить — движение, маневры и торможение должны быть плавными. Резкие действия в таких условиях чреваты неприятностями. Именно поэтому водителям необходимо держать в уме то, что любые перестроения, повороты и остановки следует совершать только в том случае, если вы убедились в безопасности.

Любое резкое нажатие на педаль газа или тормоза может спровоцировать занос. Особенно это опасно, когда дорога имеет участки с разным коэффициентом сцепления, или когда вы решили изменить скорость в повороте.

Особо внимательными следует быть перед перекрестками, где наиболее скользкие участки дороги из-за постоянного притормаживаний транспортных средств. Именно поэтому на перекрестках скорость следует сбрасывать заранее, а трогаться с места необходимо без лишнего усердия.

Автомобиль Hyundai. Автоцентр АНТ

Что делать при заносе

Если вы все же попали в занос, то в такой ситуации на переднеприводных машинах следует повернуть руль в сторону заноса и увеличить подачу газа. Удерживать педаль газа нужно до того момента, пока угол заноса не уменьшится. Затем педаль акселератора нужно отпустить, а руль поддерживать в прямом положении.

Что касается заднеприводных автомобилей, то при заносе в этом случае, наоборот, нужно уменьшить подачу топлива, ни в коем случае не тормозить, вывернув руль в сторону заноса.

Если говорить о действиях в такой ситуации на полноприводном автомобиле, то в этом случае алгоритм сложнее, поскольку системы 4 WD разных моделей настроены по-разному. Тем не менее, специалисты рекомендуют выворачивать руль в сторону заноса, удерживать ровную подачу топлива и ждать момента, когда занос начнет компенсироваться. Затем водителю следует добавит газ для выхода на нужную траекторию.

Автомобиль Hyundai. Автоцентр АНТ

Скорость и дистанция

Всем известный факт — большинство проблем на дороге (и не только зимой) возникает из-за высокой скорости. Именно поэтому в условиях зимней езды водителям следует особенно следить за скоростным режимом.

Если речь идет о плотном автотрафике, то в условиях зимы очень важно соблюдать безопасную дистанцию, ведь на скользкой дороге тормозной путь увеличивается.

К слову, в обеспечении наиболее эффективного торможения очень важную роль играет давление в шинах, которое зимой необходимо проверять как минимум раз в неделю. При этом опасно как пониженное, так и повышенное давление покрышек — это ведет к ухудшению управляемости авто.

Таким образом, только комплексное сочетание целого ряда факторов — своевременной и правильной подготовки автомобиля, внимательности и осторожности на дороге, мастерства водителя — является залогом безопасности в условиях зимнего периода.

Автоцентр АНТ желает всем удачи на дорогах и готов оказать высококвалифицированные услуги по обслуживанию и эксплуатации автомобилей.