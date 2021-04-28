Как первые автомобили наделали шуму в Барнауле и какими они были

Морозов «наделал шуму»
Автомобиль — удовольствие не из дешевых, поэтому логично, что транспорт одним из первых в 1908 году приобрел представитель «золотой молодежи» купеческий сын Михаил Морозов. Так как «самоходная повозка», как говорили в то время, была для города в новинку, шум мотора пугал горожан и лошадей. Также бытует мнение, что предприниматель любил «лихачить», чем создавал опасные дорожные ситуации, пишет altlib.ru.
Из-за этого даже собралась городская дума, которая обсуждала вопрос о запрете автомобиля в городе. После жарких споров и перевеса всего в один голос все-таки было дано добро.
Катались на «иномарках»
К сожалению, точно не известна марка первого в городе автомобиля, да и дата появления его тоже туманна. Не ясно и количество «моторов» в городе на этот период.
Но точно известно, что большинство автомобилей города составляли иностранные марки: французские, итальянские, немецкие и американские. Такая ситуация была характерна и для Сибири в целом, так как сюда почти не проникали весьма малочисленные отечественные конструкции.
Сохранилось фото одного из первых барнаульских авто, по которому определили марку. Это итальянский «Фиат Зеро» 1912 года выпуска. Машина имела 4-цилиндровый двигатель в 19 лошадиных сил и была способна везти 4 человек и 50 кг груза со скоростью до 70 км/ч.
Купить титул и автомобиль
По воспоминаниям современников, купец Иван Лонкин, разбогатевший на армейских поставках и пимокатном деле, в 1916 году купил в Петрограде графский титул и автомобиль, который, гудя клаксоном, частенько проезжал по улице Сузунской (сейчас — Интернациональная). Марка этого автомобиля тоже осталась неизвестной.
«Пежо» на спирту
В 1922 году при советской власти в Барнауле сформировали красноармейский автовзвод, состоявший еще из автомобилей «старорежимных» моделей. Его командир управлял брошенным в свое время колчаковской армией французским «Пежо».
Этот «мотор» работал не на бензине, а на спирте. И лишь еще через несколько лет, в конце 1920-х годов на Алтай и в Барнаул начали поступать первые грузовые и легковые автомобили собранные в советской России.
Анна Карпова