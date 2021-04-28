Как первые автомобили наделали шуму в Барнауле и какими они были

Более 100 лет назад по улицам Барнаула стал колесить купеческий «мажор» Михаил Морозов. Рассказываем, как это было и как в целом обстояли дела с автомобилями в городе в начале XX века.

Морозов «наделал шуму»

Автомобиль — удовольствие не из дешевых, поэтому логично, что транспорт одним из первых в 1908 году приобрел представитель «золотой молодежи» купеческий сын Михаил Морозов. Так как «самоходная повозка», как говорили в то время, была для города в новинку, шум мотора пугал горожан и лошадей. Также бытует мнение, что предприниматель любил «лихачить», чем создавал опасные дорожные ситуации, пишет altlib.ru.

Из-за этого даже собралась городская дума, которая обсуждала вопрос о запрете автомобиля в городе. После жарких споров и перевеса всего в один голос все-таки было дано добро.

Катались на «иномарках»

К сожалению, точно не известна марка первого в городе автомобиля, да и дата появления его тоже туманна. Не ясно и количество «моторов» в городе на этот период.

Но точно известно, что большинство автомобилей города составляли иностранные марки: французские, итальянские, немецкие и американские. Такая ситуация была характерна и для Сибири в целом, так как сюда по­чти не проникали весьма малочисленные отечественные конструкции.

Автомобиль. Начало XX века. keywordsbasket.com.

Сохранилось фото одного из первых барнаульских авто, по которому определили марку. Это итальянский «Фиат Зеро» 1912 года выпуска. Машина имела 4-цилиндровый двигатель в 19 лошадиных сил и была способна везти 4 человек и 50 кг груза со скоростью до 70 км/ч.

Купить титул и автомобиль

По воспоминаниям современников, купец Иван Лонкин, разбо­гатевший на армейских поставках и пимокатном деле, в 1916 году купил в Петрограде графский титул и автомобиль, который, гудя клаксоном, частенько проезжал по улице Сузунской (сейчас — Интернациональная). Марка этого автомобиля тоже осталась не­известной.

«Пежо» на спирту

В 1922 году при советской власти в Барнауле сформировали красноармейский автовзвод, состоявший еще из автомобилей «старорежимных» мо­делей. Его командир уп­равлял брошенным в свое время колчаковской армией французским «Пежо».

Этот «мотор» работал не на бензине, а на спирте. И лишь еще через несколько лет, в конце 1920-х годов на Алтай и в Барна­ул начали поступать первые грузовые и легковые автомобили собранные в совет­ской России.

Анна Карпова