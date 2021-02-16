Как помыть машину в холода

Зимой мыть машину не самое приятное занятие. По этой причине многие водители вообще отказываются от мытья или переходят на автоматическую мойку. Оба ошибаются. Первый подвергнет авто вредному воздействию грязи, дорожной соли и песка, второй поцарапает лакокрасочное покрытие.

Противники мытья автомобиля зимой отмечают, что замерзшая вода может заморозить двери, крышку багажника, кожух двигателя, замки или заливную горловину. Надо ли этого бояться? Необязательно. Вода все равно попадет — вместе с дождем, тающим снегом. Опаснее для автомобиля быть покрытым грязью, солью и другими загрязнениями. Смесь влаги и агрессивных веществ быстро приведет к коррозии многих элементов, скажется на состоянии лакокрасочного покрытия.

Помните, если ведете грязную машину, вам грозит штраф. Он будет наложен полицейским за закрытый грязью номерной знак или фонари.

Можно ли эффективно вымыть машину бытовой мойкой высокого давления

Для многих водителей первое использование бытовой мойки оборачивается разочарованием. Слой грязи остается видимым на кузове автомобиля даже после мойки специальными шампунями и тщательной промывки. Это называется дорожная пленка, которую бытовые моечные машины не снимают. У них гораздо более низкое давление, чем в автомойках самообслуживания.

Используют минимойки со специальными средствами для предварительной мойки, так называемые СКР — съемник дорожной пленки. Это сильные щелочные препараты, содержащие агрессивные компоненты. Они разрушают дорожную пленку и оставляют полностью чистое лакокрасочное покрытие. Наносятся в виде пены или спрея.

Воспользуйтесь хорошей погодой и помойте машину зимой классическим способом. Все более теплые зимы позволяют легко найти погодное окно. Используйте метод «два ведра», который наиболее безопасный для лака. Если у вас есть минимойка, наносите активную пену перед помывкой. Она смягчит грязь и поможет смыть самые крупные загрязнения.

Альтернативные методы

Самый простой способ ухода за автомобилем зимой — использовать автоматическую мойку. Однако всего одно посещение ее может закончиться царапанием лакокрасочного покрытия. Не помогут даже современные мягкие кисти или губки. Краска царапается не только от вращающихся щеток, но прежде всего от грязи, застрявшей в них от мытья предыдущих автомобилей.

Безопасная альтернатива лакокрасочному покрытию — посещение ручной автомойки. Это самая эффективная зимняя мойка автомобилей. На профессиональном этапе автомобиль моют «в двух ведрах», тщательно просушивают и за дополнительную плату защищают воском или герметиком.

Более дешевая альтернатива — посещение автомойки самообслуживания. Всего за несколько рублей можно промыть кузов, колесные арки и колеса от крупной грязи.

Безводная мойка

Еще один метод зимнего ухода за автомобилем. Если есть гараж, особенно отапливаемый, можно использовать его для процедуры. Не нужно беспокоиться об отсутствии слива или попадании брызг на оборудование. Для безводной очистки даже не понадобится ведро с водой. Она заключается в обильном опрыскивании панели специальным препаратом, удаляющим загрязнения с лака. Достаточно аккуратно собрать их салфеткой из микрофибры, чтобы получилось чистый и блестящий автомобиль.