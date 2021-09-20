Как правильно осуществить эвакуацию автомобиля при аварийных ситуациях

Количество автомобилей на дорогах стремительно растет. Этот фактор приводит к возникновению непредсказуемым ДТП, непредвиденным техническим поломкам машин во время движения, прямо на дорогах. Эвакуатор приходит на помощь водителям в случаях, когда автотранспорт не может двигаться самостоятельно и доставляет поломанный автомобиль в нужное для клиента место.

В любом населенном пункте функционируют компании, часто не одна, по предоставлению услуги вызова мотоэвакуатора в любое время суток при возникновении аварийной ситуации. Такие сервисы организуют быстро, надежно и безопасно перевозку неисправной техники с места поломки.

Услугами эвакуатора воспользоваться достаточно просто. Владельцу надо позвонить в диспетчерскую службу кампании и сделать заказ на доставку неработающего транспорта в необходимое место или ремонтную мастерскую. Оператор компании после выяснения необходимых требований по состоянию автомобиля принимает заказ на эвакуацию и сообщает время прибытия свободной спецтехники.

Для оказания технической поддержки водителю также помогут буксировать транспорт из кювета, произвести утилизацию неподлежащих ремонту автомобилей и решить другие проблемы.

Обращения в службу эвакуации

Для заказа эвакуатора оператору необходимо описать состояние автомобиля, предположительные причины, препятствующие дальнейшему передвижению транспорта.

Эвакуация потребуется в случаях, когда обнаружена:

техническая неисправность машины;

аварийное повреждение в результате ДТП;

вылет в кювет , в водоем или сгоревший автомобиль.

К серьезным поломкам автотранспорта, не позволяющим безопасно продолжать его эксплуатацию, относятся:

нарушение геометрии колес;

полностью разбитые стекла лобового окна;

неисправна тормозов , ходовой части системы управления;

ходовой части системы управления; повреждение подвески;

блокировка или отсутствуют колеса.

Автомобили с автоматической коробкой передач подлежат эвакуации с погрузкой на платформу. Буксировка такой техники запрещена.

Правила эвакуации для водителей

От аварийных ситуаций на дорогах не застрахован никто, поэтому водитель должен знать, как правильно действовать в случаях неисправности автомобиля во время движения:

Заранее ознакомиться с работой и выбрать надежный сервис по предоставлению услуги эвакуации. Хранить номера телефонов операторов компании в доступном месте. Правильно составить заявку на транспортировку средства с указанием информации об автомобиле , техническом состоянии и о месте его расположения. Подготовить к приезду эвакуатора , заглушить двигатель , обеспечить ручной тормоз и включить аварийную сигнализацию. Снабдить место аварии предупреждающими знаками.

Самостоятельно организованная эвакуация автомобиля методом буксировки может привести к новым неприятностям и быть небезопасной для автомобиля, водителя и других участников движения на дорогах.

Компания, предоставляющая услугу эвакуатора, несет материальную и юридическую ответственность перед владельцем автомобиля и страхует клиентов от рисков и потерь во время транспортировки средства до места назначения.