Как ремонтируют барнаульский Новый мост и будет ли там коллапс на выходных

Что делают дорожники?
Они меняют асфальт на примерно 300-метровом участке между мостом и КП ГИБДД. Под ремонт попали все три полосы для движения из города.
В ночь с 7 на 8 мая специалисты срезали фрезой старый асфальт, рассказали altapress.ru в краевом минтрансе. Сегодня, 8 мая, дорожники будут готовить основание. Для этого они будут использовать бетон, после чего потребуется несколько дней, чтобы материал стал прочным. Только затем подрядчик уложит верхний слой асфальта и откроет движение по всем полосам. По плану, это произойдет 13 мая.
Почему ремонт решили делать накануне длинных выходных?
В выходные и праздничные дни трафик большегрузов падает на 30%, объяснили в минтрансе. Увеличивается ли трафик легковых, в ведомстве не уточнили. Но отметили, что длинным фурам сложнее объезжать перекрытые участки дороги, чем легковым машинам.
Как организовано движение?
Сейчас из шести полос на мосту для движения открыты только три: две в город и одна из города. Тем, кто движется из Барнаула, приходится выезжать на встречную полосу. Встречные потоки разделены конусами и временной разметкой.
Будут ли заторы?
В полдень фотокорреспондент altapress.ru не встретил на мосту никаких признаков затора — машины проезжали свободно. Но что будет, когда барнаульцы поедут на вторую часть майских праздников за город, спрогнозировать сложно.
В 2018 году подъезд к Новому мосту несколько дней работал в режиме «по полосе в каждую сторону» — тогда меняли автоматические весы для грузовиков. В часы пик очередь из машин скапливалась на 200−500 метров, ждать возможности проехать приходилось примерно до 10 минут.
В региональном минтрансе признали, что затруднения при движении по Новому мосту возможны. Водителей призывают соблюдать правила дорожного движения и требования дорожных знаков. В ведомстве также принесли извинения за временные неудобства.