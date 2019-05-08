Как ремонтируют барнаульский Новый мост и будет ли там коллапс на выходных

Вечером 7 мая дорожные службы перекрыли движение сразу по нескольким полосам на Новом мосту через Обь в Барнауле. Корреспонденты altapress.ru на месте попытались оценить, создаст ли это коллапс, когда на праздник и выходные дни люди поедут из города.

Что делают дорожники?

Они меняют асфальт на примерно 300-метровом участке между мостом и КП ГИБДД. Под ремонт попали все три полосы для движения из города.

В ночь с 7 на 8 мая специалисты срезали фрезой старый асфальт, рассказали altapress.ru в краевом минтрансе. Сегодня, 8 мая, дорожники будут готовить основание. Для этого они будут использовать бетон, после чего потребуется несколько дней, чтобы материал стал прочным. Только затем подрядчик уложит верхний слой асфальта и откроет движение по всем полосам. По плану, это произойдет 13 мая.

Дорожники срезали асфальт на Новом мосту. Минтранс Алтайского края. Дорожники срезали асфальт на Новом мосту. Минтранс Алтайского края. Дорожники срезали асфальт на Новом мосту. Минтранс Алтайского края.

Почему ремонт решили делать накануне длинных выходных?

В выходные и праздничные дни трафик большегрузов падает на 30%, объяснили в минтрансе. Увеличивается ли трафик легковых, в ведомстве не уточнили. Но отметили, что длинным фурам сложнее объезжать перекрытые участки дороги, чем легковым машинам.

Как организовано движение?

Сейчас из шести полос на мосту для движения открыты только три: две в город и одна из города. Тем, кто движется из Барнаула, приходится выезжать на встречную полосу. Встречные потоки разделены конусами и временной разметкой.

Схема движения по Новому мосту на время ремонта. Минтранс Алтайского края

Будут ли заторы?

В полдень фотокорреспондент altapress.ru не встретил на мосту никаких признаков затора — машины проезжали свободно. Но что будет, когда барнаульцы поедут на вторую часть майских праздников за город, спрогнозировать сложно.

В 2018 году подъезд к Новому мосту несколько дней работал в режиме «по полосе в каждую сторону» — тогда меняли автоматические весы для грузовиков. В часы пик очередь из машин скапливалась на 200−500 метров, ждать возможности проехать приходилось примерно до 10 минут.

В региональном минтрансе признали, что затруднения при движении по Новому мосту возможны. Водителей призывают соблюдать правила дорожного движения и требования дорожных знаков. В ведомстве также принесли извинения за временные неудобства.