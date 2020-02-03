Если вы хотите приобрести новый Hyundai — поторопитесь. Автомобили разлетаются как «горячие пирожки». По программам «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» можно стать владельцем нового Hyundai Solaris или Hyundai Creta и получить скидку 10%.

Первый , любимый , надежный

Программа «Первый автомобиль» подходит покупателям, у которых раньше никогда не было машины. В рамках государственной программы льготного автокредитования покупателям предоставляется скидка 10% от стоимости автомобиля.

Клиенту необходимо внести минимально возможный первоначальный взнос, предусмотренный условиями программы, а государство добавит еще 10% от стоимости автомобиля, тем самым уменьшив сумму кредита.

Hyundai Solaris. Архив Автоцентра АНТ.

«Семейный автомобиль» — счастливым родителям

Программа подходит для семей, имеющих двух и более детей. В рамках государственной программы льготного автокредитования «Семейный автомобиль» покупателям предоставляется скидка 10% от стоимости автомобиля.

Клиенту, как и по программе «Первый автомобиль», необходимо внести минимально возможный первоначальный взнос, а государство добавит еще 10% от стоимости автомобиля, тем самым уменьшив сумму кредита.

Hyundai Creta. Архив Автоцентра АНТ.

Другие способы сэкономить

Участие в программах — это не единственный способ сэкономить. Автоцентр АНТ — официальный дилер Hyundai приготовил своим клиентам и другие выгодные возможности стать обладателем нового автомобиля.

Специальное предложение доступно владельцам Hyundai, если вы сдаете старую машину в Trade-in. В этом случае, при покупке нового автомобиля Hyundai Creta ваша выгода составит 40 000 рублей, а при покупке Hyundai Solaris — 50 000 рублей.

Наши бестселлеры Hyundai Creta Этот кроссовер можно назвать настоящим бестселлером, так как он уже успел покорить сердца многих автолюбителей. Его прекрасная проходимость, компактность и маневренность созданы покорять наиболее сложные участки дорог, а экономичный расход топлива станет приятным бонусом. Покупателям доступен полный набор зимних опций: обогрев задних сидений, подогрев рулевого колеса, электрообогрев лобового стекла и форсунок стеклоомывателей. Hyundai Solaris Отличный вариант городского автомобиля. Его владельцы отмечают хорошую динамику и доступную стоимость, а светодиодные дневные ходовые огни и задние фары привлекают внимание на дороге, добавляя стиля и современности в общий облик автомобиля. Улучшенная безопасность, удобная панель и вместительный салон — это еще не все плюсы Hyundai Solaris, но несомненно одним из главных является неприхотливость в обслуживании.

Гарантийный период у Hyundai Creta и Hyundai Solaris внушительный — 5 лет или 150 000 км пробега. С учетом скидок по программам и отличных технических характеристик данные автомобили — одни из лучших для приобретения.

Автоцентр АНТ — официальный дилер Hyundai Адрес: г. Барнаул, Павловский тракт, 251-д Телефон: (3852) 29−00−20 Сайт: www.hyundai-ant22.ru