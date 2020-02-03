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Как с выгодой купить автомобиль в Автоцентре АНТ — официальном дилере Hyundai

Если вы хотите приобрести новый Hyundai — поторопитесь. Автомобили разлетаются как «горячие пирожки». По программам «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» можно стать владельцем нового Hyundai Solaris или Hyundai Creta и получить скидку 10%.

Архив Автоцентра АНТ.

Первый, любимый, надежный

Программа «Первый автомобиль» подходит покупателям, у которых раньше никогда не было машины. В рамках государственной программы льготного автокредитования покупателям предоставляется скидка 10% от стоимости автомобиля.

Клиенту необходимо внести минимально возможный первоначальный взнос, предусмотренный условиями программы, а государство добавит еще 10% от стоимости автомобиля, тем самым уменьшив сумму кредита.

Hyundai Solaris.
Hyundai Solaris.
Архив Автоцентра АНТ.

«Семейный автомобиль» — счастливым родителям

Программа подходит для семей, имеющих двух и более детей. В рамках государственной программы льготного автокредитования «Семейный автомобиль» покупателям предоставляется скидка 10% от стоимости автомобиля.

Клиенту, как и по программе «Первый автомобиль», необходимо внести минимально возможный первоначальный взнос, а государство добавит еще 10% от стоимости автомобиля, тем самым уменьшив сумму кредита.

Hyundai Creta.
Hyundai Creta.
Архив Автоцентра АНТ.

Другие способы сэкономить

Участие в программах — это не единственный способ сэкономить. Автоцентр АНТ — официальный дилер Hyundai приготовил своим клиентам и другие выгодные возможности стать обладателем нового автомобиля.

Специальное предложение доступно владельцам Hyundai, если вы сдаете старую машину в Trade-in. В этом случае, при покупке нового автомобиля Hyundai Creta ваша выгода составит 40 000 рублей, а при покупке Hyundai Solaris — 50 000 рублей.

Наши бестселлеры

Hyundai Creta

Этот кроссовер можно назвать настоящим бестселлером, так как он уже успел покорить сердца многих автолюбителей. Его прекрасная проходимость, компактность и маневренность созданы покорять наиболее сложные участки дорог, а экономичный расход топлива станет приятным бонусом. Покупателям доступен полный набор зимних опций: обогрев задних сидений, подогрев рулевого колеса, электрообогрев лобового стекла и форсунок стеклоомывателей.

Hyundai Solaris

Отличный вариант городского автомобиля. Его владельцы отмечают хорошую динамику и доступную стоимость, а светодиодные дневные ходовые огни и задние фары привлекают внимание на дороге, добавляя стиля и современности в общий облик автомобиля. Улучшенная безопасность, удобная панель и вместительный салон — это еще не все плюсы Hyundai Solaris, но несомненно одним из главных является неприхотливость в обслуживании.

Гарантийный период у Hyundai Creta и Hyundai Solaris внушительный — 5 лет или 150 000 км пробега. С учетом скидок по программам и отличных технических характеристик данные автомобили — одни из лучших для приобретения.

Автоцентр АНТ — официальный дилер Hyundai

Адрес: г. Барнаул, Павловский тракт, 251-д

Телефон: (3852) 29−00−20

Сайт: www.hyundai-ant22.ru

Организатор акции: ООО «АНТ 2000». Предложение действительно с 1.01.2020 по 29.02.2020, не является публичной офертой. Скидка до 175 000р. распространяется в рамках программ TRADE IN и государственных программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» на новые автомобили Hyundai Solaris и Hyundai Creta 2019/2020 года выпуска стоимостью до 1 000 000 рублей через банки партнеры — ПАО «Совкомбанк» (Генеральная лицензия ЦБ РФ№ 963 от 05.12.2014 года), ООО «Сетелем банк» (Генеральная лицензия ЦБ РФ № 2168 от 27 июня 2013 г., и ООО «Русфинанс банк» (Генеральная лицензия ЦБ РФ № 1792 от 13.02.2013 г).

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