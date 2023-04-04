4 апреля
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Автоновости

Как строится развязка на Змеиногорском тракте в Барнауле — видео с дрона

Специальная техника работает на месте строительства развязки на Змеиногорском тракте в Барнауле. Кроме того, в нашем распоряжении оказались кадры со стройплощадки, сделанные при помощи квадрокоптера.

Змеиногорская развязка.
Змеиногорская развязка.
Фото с коптера.

Официальные лица стараются воздерживаться от комментариев, однако altapress.ru удалось выяснить некоторые подробности происходящего.

В настоящее время на стройплощадке ведутся геодезические работы, а также устанавливается ограждение — автокран расставляет бетонные блоки. Точная дата начала работ непосредственно по строительству развязки пока не называется. Ориентировочно, это конец апреля.

Многих барнаульцев занимает вопрос: что станет с известным среди горожан кафе «У Григорича»? Как выяснил altapress.ru, заведение переедет буквально на десяток метров в сторону — в соседнее здание, возле «биг-бена» (существующее здание снесут).

Когда это произойдет — пока тоже неизвестно, ясно лишь, что не в ближайшее время, тем более что и ремонт в новом помещении еще не закончен.

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