Как в Барнауле проверяют работу камер фиксации нарушений ПДД после просьбы Путина

В центре Барнауле 14 августа стартовала серия проверок комплексов фото- и видеофиксации нарушений ПДД. Активисты «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) вместе с сотрудниками ГИБДД, представителями «Алтайавтодора» и другими экспертами пытались найти устройства, установленные с отклонениями от нормативных требований.

Первый участок, на котором проводили проверку — пересечение проспекта Ленина с улицей Молодежной. Этот перекресток наиболее напряженный по интенсивности дорожного движения в Барнауле. Ранее он был местом частых ДТП, в том числе со смертельным исходом. Поэтому несколько лет назад здесь и установили комплекс видеофиксации. Он фиксирует пересечение стоп-линии и проезд на запрещающий сигнал светофора.

В первую очередь активисты оценивали размещение камер в соответствии с ГОСТом, а также смотрели на расположение информационных табличек, предупреждающих автомобилистов.

На этом перекрестке эксперты не выявили никаких нарушений в работе камер и их установке. Однако в ближайшее время специалистам нужно будет обрезать ветки деревьев, которые частично закрывают дорожные знаки.

Екатерина Виноградова, заместитель начальника центра автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД по Алтайскому краю, отметила, что все штрафы по системе фото и видеофиксации ПДД идут в бюджет региона. По ее словам, все эти комплексы принадлежат субъекту Федерации.

Проверка камер фиксации нарушений ПДД. Предоставлено участниками ОНФ в Алтайском крае.

Эксперты отметили, что задачи именно пополнения бюджета края за счет фото- видеофиксации никогда не стояло и не стоит. Главная цель — обеспечение безопасности дорожного движения и снижения количества мест концентрации ДТП. За 7 месяцев 2019 года с их помощью уже вынесено 388 тыс постановлений на сумму более 250 млн рублей.

Отметим, что всего в Алтайском крае сегодня работает 49 комплексов фото- видеофиксации нарушений ПДД, 45 из них расположены в Барнауле.

Почему решили проводить проверку

ОНФ запустил всероссийский мониторинг после заявления Владимира Путина на заседании Госсовета по вопросам развития сети автомобильных дорог и обеспечения безопасности дорожного движения.

Тогда президент России сказа: «Не нужно эти камеры, особенно на опасных участках, специально скрывать и прятать. В этом случае происходит прямая подмена смысла всех мероприятий — вместо того, чтобы дисциплинировать водителей, их просто подводят под штраф, а это не самоцель, это только средство достижения нужного нам результата. Прошу навести здесь порядок».