Как в кино. Пьяный водитель на «семерке» устроил эпичные гонки с полицейскими в Барнауле

Погоня с зрелищным преследованием началась в Барнауле 27 октября. Водитель ВАЗ 2107 попал в ДТП на ул. Магистральной, а затем пытался скрыться от погони, попутно «зацепив» автомобиль Hyundai. По словам очевидцев в паблике Barnaul22 погоня длилась больше получаса.

«С Малахова — Сухэ-Батора повернул, вероятно, бухой, да еще после аварии умудрялся перепрыгивать через рельсы, пробил себе колесо, а за ним уже сотрудник полиции бежит! — рассказывает один из участников погони. — Я окошко открыл, кричу ему: „Прыгай быстрее ко мне!“ И полетели, гнали его до Штабки (во Власихе по плохой дороге терялся). В Штабке только уже экипажи налетели и остановили!»

«Это было очень страшно! — говорит другой очевидец. — Он на перекрестке Малахова Сухе-Батора прям на рельсах развернулся, проехал по ним и в сторону Павлика улетел. А полицейский бежал за ним остановил попутную машину и на ней продолжил погоню! Как в кино блин!

В ГУ МВД России по краю сообщают, что в дежурную часть ГИБДД поступила информация о ДТП на улице Магистральной, с места происшествия скрылся автомобиль ВАЗ 2107. Личный состав отдельного батальона ДПС ГИБДД по городу Барнаулу был ориентирован на задержание автомобиля.

Экипаж ДПС заметил автомобиль на улице Попова, начал преследование. Задержали на дороге между поелками Лесной и Власиха.

Выяснилось, что автомобилем управлял мужчина 1994 года рождения, которому было предложено пройти освидетельствование на состояние опьянения. В результате у него установлено алкогольное опьянение.

К тому же, он лишен права управления транспортным средством. Гонщика доставили в отдел полиции, водителю грозит административный арест на 10−15 суток. В настоящее время сотрудниками полиции ведется разбирательство.