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17 января -8°C

«Как вы едете вообще?»: водители делятся фото и видео с алтайских трасс, где бушует метель

Метель в Алтайском крае снизила видимость на некоторых участках трасс до нуля. Водителей призывают отложить дальние поездки и не рисковать. Автомобилисты, у которых это не получилось, делятся снимками и видео с заметенных дорог.

Трасса "Новосибирск-Барнаул"
Трасса "Новосибирск-Барнаул"
Barnaul22

На трассе «Барнаул-Павловск» сильный боковой ветер сносит машины, пишут в Barnaul22. Сложные условия по направлению в Новосибирск, Бийск, на дороге «Алейск-Чарышское», в районе Косихи, Рубцовска и других.

В «Инцидент Рубцовск» сообщают, что у Волчихи на трассе К-03 с дороги слетел лесовоз.

С дороги слетел лесовоз.
С дороги слетел лесовоз.
«Инцидент Рубцовск»

В Алейске в черте города видимость 50 метров максимум, временами падает до нуля, сообщают местные жители. В районе Рубцовска такая же ситуация.

В районе Рубцовска:

В районе Топчихи:

«Как вы едете вообще?», — задаются вопросом в соцсетях.

Какие трассы закрыты

  • К-09 («Поспелиха — Курья — Третьяково — граница Республики Казахстан»),
  • К-03 («Змеиногорск — Рубцовск — Волчиха — Михайловское — Кулунда — Бурла — граница Новосибирской области»),
  • К-13 («Алейск — Петропавловское — Смоленское»),
  • К-18 («Алейск — Чарышское»),
  • К-26 — а/д- А-322-Горняк — Староалейское,
  • А-322 Барнаул-Рубцовск-граница с Республикой Казахстан, от Барнаула до Рубцовска (движение ограничено для грузового и пассажирского транспорта),
  • К-20 «Поспелиха-Новичиха-Волчиха» в границах Новичихинского района,
  • К-31- Леньки-Нижнечуманка- Верх-Чуманка — Плотава, от границы Благовещенского района до с. Нижнечуманка Баевского района.

В ГУ МЧС России по Алтайскому краю начал работу телефон «горячей линии» для граждан 8 (3852) 202−621. По данному номеру можно получить информацию о ситуации на дорогах.

Телефоны диспетчерских служб

  • дежурный КГКУ «Алтайавтодор»: (3852) 36−31−69, 8−800−222−3169;
  • дежурный ФКУ Упрдор «Алтай»: (3852) 63−14−59;
  • дежурный службы МЧС: (3852) 20−26−10;
  • дежурный УГИБДД: (3852) 39−35−86

Непогода продлится в Алтайском крае и 18 января.

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