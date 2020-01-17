«Как вы едете вообще?»: водители делятся фото и видео с алтайских трасс, где бушует метель

Метель в Алтайском крае снизила видимость на некоторых участках трасс до нуля. Водителей призывают отложить дальние поездки и не рисковать. Автомобилисты, у которых это не получилось, делятся снимками и видео с заметенных дорог.

На трассе «Барнаул-Павловск» сильный боковой ветер сносит машины, пишут в Barnaul22. Сложные условия по направлению в Новосибирск, Бийск, на дороге «Алейск-Чарышское», в районе Косихи, Рубцовска и других.

В «Инцидент Рубцовск» сообщают, что у Волчихи на трассе К-03 с дороги слетел лесовоз.

С дороги слетел лесовоз. «Инцидент Рубцовск»

В Алейске в черте города видимость 50 метров максимум, временами падает до нуля, сообщают местные жители. В районе Рубцовска такая же ситуация.

В районе Рубцовска: В районе Топчихи:

«Как вы едете вообще?», — задаются вопросом в соцсетях.

Какие трассы закрыты

К-09 ( «Поспелиха — Курья — Третьяково — граница Республики Казахстан»),

«Поспелиха — Курья — Третьяково — граница Республики Казахстан»), К-03 ( «Змеиногорск — Рубцовск — Волчиха — Михайловское — Кулунда — Бурла — граница Новосибирской области»),

«Змеиногорск — Рубцовск — Волчиха — Михайловское — Кулунда — Бурла — граница Новосибирской области»), К-13 ( «Алейск — Петропавловское — Смоленское»),

«Алейск — Петропавловское — Смоленское»), К-18 ( «Алейск — Чарышское»),

«Алейск — Чарышское»), К-26 — а/д- А-322-Горняк — Староалейское,

А-322 Барнаул-Рубцовск-граница с Республикой Казахстан , от Барнаула до Рубцовска ( движение ограничено для грузового и пассажирского транспорта),

от Барнаула до Рубцовска движение ограничено для грузового и пассажирского транспорта), К-20 «Поспелиха-Новичиха-Волчиха» в границах Новичихинского района,

К-31- Леньки-Нижнечуманка- Верх-Чуманка — Плотава , от границы Благовещенского района до с. Нижнечуманка Баевского района.

В ГУ МЧС России по Алтайскому краю начал работу телефон «горячей линии» для граждан 8 (3852) 202−621. По данному номеру можно получить информацию о ситуации на дорогах.

Телефоны диспетчерских служб

дежурный КГКУ «Алтайавтодор»: ( 3852) 36−31−69 , 8−800−222−3169;

3852) 36−31−69 8−800−222−3169; дежурный ФКУ Упрдор «Алтай»: ( 3852) 63−14−59;

3852) 63−14−59; дежурный службы МЧС: ( 3852) 20−26−10;

3852) 20−26−10; дежурный УГИБДД: ( 3852) 39−35−86

Непогода продлится в Алтайском крае и 18 января.