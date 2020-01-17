«Как вы едете вообще?»: водители делятся фото и видео с алтайских трасс, где бушует метель

На трассе «Барнаул-Павловск» сильный боковой ветер сносит машины, пишут в Barnaul22. Сложные условия по направлению в Новосибирск, Бийск, на дороге «Алейск-Чарышское», в районе Косихи, Рубцовска и других.
В «Инцидент Рубцовск» сообщают, что у Волчихи на трассе К-03 с дороги слетел лесовоз.
В Алейске в черте города видимость 50 метров максимум, временами падает до нуля, сообщают местные жители. В районе Рубцовска такая же ситуация.
В районе Рубцовска:
В районе Топчихи:
«Как вы едете вообще?», — задаются вопросом в соцсетях.
Какие трассы закрыты
- К-09 («Поспелиха — Курья — Третьяково — граница Республики Казахстан»),
- К-03 («Змеиногорск — Рубцовск — Волчиха — Михайловское — Кулунда — Бурла — граница Новосибирской области»),
- К-13 («Алейск — Петропавловское — Смоленское»),
- К-18 («Алейск — Чарышское»),
- К-26 — а/д- А-322-Горняк — Староалейское,
- А-322 Барнаул-Рубцовск-граница с Республикой Казахстан, от Барнаула до Рубцовска (движение ограничено для грузового и пассажирского транспорта),
- К-20 «Поспелиха-Новичиха-Волчиха» в границах Новичихинского района,
- К-31- Леньки-Нижнечуманка- Верх-Чуманка — Плотава, от границы Благовещенского района до с. Нижнечуманка Баевского района.
В ГУ МЧС России по Алтайскому краю начал работу телефон «горячей линии» для граждан 8 (3852) 202−621. По данному номеру можно получить информацию о ситуации на дорогах.
Телефоны диспетчерских служб
- дежурный КГКУ «Алтайавтодор»: (3852) 36−31−69, 8−800−222−3169;
- дежурный ФКУ Упрдор «Алтай»: (3852) 63−14−59;
- дежурный службы МЧС: (3852) 20−26−10;
- дежурный УГИБДД: (3852) 39−35−86
Непогода продлится в Алтайском крае и 18 января.