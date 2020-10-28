Как выглядит абсолютно новая ŠKODA OCTAVIA

Оснащение новой ŠKODA OCTAVIA выводит модель на новый уровень комфорта, качества и безопасности для всех членов современной семьи, а ее стильный дизайн не оставит равнодушным взыскательного потребителя.
Больше информации о новой ŠKODA OCTAVIA вы можете узнать из видео, которые будут выходить в нашем аккаунте с 2 по 15 ноября. Не пропустите!
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