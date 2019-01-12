Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
12 января -18°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Автоновости
135

Как выжить, если машина застряла на глухой трассе в метель

Главное управление МЧС по Алтайскому краю опубликовало советы, которые помогут сориентироваться в трудной ситуации при вынужденной остановке зимой на трассе.

Трасса закрыта, метель.
Трасса закрыта, метель.
altapress.ru

Спасатели рекомендуют:

  • вывернуть рель вправо, чтобы при ударе в заднюю часть машина не вылетела на середину проезжей части;
  • выйти авто через правую дверь и проследить чтобы ваши пассажиры вышли так же — через правые двери;
  • включить аварийку, выставить знаквыставите знак аварийной остановки;

Позвоните в пожарно-спасательную службу и сообщите где вы, расскажите о возникшей проблеме, если существует угроза безопасности движения на этой магистрали, также расскажите об этом.

Как согреться, пока ждете помощи

Если с вами дети, закутайте их в одеяла. Не снимайте головной убор — даже если кажется, что в машине не холодно. К слову, если придется залезать под машину, свое одеяло можно использовать и как подстилку — и тепло, и меньше шансов испачкаться.

Пригодятся и свечи — их можно расставить по углам салона, одну закрепить в центре. Это прибавит 5 градусов в ваше временное пристанище. Кроме того, живой огонь успокаивающе действует на психику. Не забудьте оставить щелочку в окне, чтобы не угореть. 4−5 свечей хватает на 8 часов тепла. Гарантированно в салоне будет около 15 градусов. Это прохладно, но не смертельно опасно.

Когда закончатся свечи, можно использовать спиртовку, газовую горелку или примус. Машину постарайтесь не глушить — неизвестно, сможете ли вы ее потом завести. Двигатель проработает часа 4 и более, если у вас 2/3 бака в 40 литров. Вот для таких случаев важно иметь еще и канистру.

Что положить в машину перед дальней дорогой

  • 1. Трос.
  • 2. Пара стальных карабинов.
  • 3. Лопата (любая — саперная, специальная дорожная или обычная).
  • 4. Спиртовка, примус или 4−5 длинных свечей.8
  • 5. Шерстяное одеяло или плед (по одному на каждого пассажира).
  • 6. Фонарь (лучше всего специальный, автомобильный).
  • 7. В автомобильную аптечку дополнительно положить все необходимые для каждого пассажира лекарства и неплохо иметь анальгетики, валидол, аспирин.
  • 8. Если предстоит провести в дороге более 3−4 часов, необходимо иметь при себе и запасную канистру топлива.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость