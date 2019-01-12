Как выжить, если машина застряла на глухой трассе в метель

Спасатели рекомендуют:
- вывернуть рель вправо, чтобы при ударе в заднюю часть машина не вылетела на середину проезжей части;
- выйти авто через правую дверь и проследить чтобы ваши пассажиры вышли так же — через правые двери;
- включить аварийку, выставить знаквыставите знак аварийной остановки;
Позвоните в пожарно-спасательную службу и сообщите где вы, расскажите о возникшей проблеме, если существует угроза безопасности движения на этой магистрали, также расскажите об этом.
Как согреться, пока ждете помощи
Если с вами дети, закутайте их в одеяла. Не снимайте головной убор — даже если кажется, что в машине не холодно. К слову, если придется залезать под машину, свое одеяло можно использовать и как подстилку — и тепло, и меньше шансов испачкаться.
Пригодятся и свечи — их можно расставить по углам салона, одну закрепить в центре. Это прибавит 5 градусов в ваше временное пристанище. Кроме того, живой огонь успокаивающе действует на психику. Не забудьте оставить щелочку в окне, чтобы не угореть. 4−5 свечей хватает на 8 часов тепла. Гарантированно в салоне будет около 15 градусов. Это прохладно, но не смертельно опасно.
Когда закончатся свечи, можно использовать спиртовку, газовую горелку или примус. Машину постарайтесь не глушить — неизвестно, сможете ли вы ее потом завести. Двигатель проработает часа 4 и более, если у вас 2/3 бака в 40 литров. Вот для таких случаев важно иметь еще и канистру.
Что положить в машину перед дальней дорогой
- 1. Трос.
- 2. Пара стальных карабинов.
- 3. Лопата (любая — саперная, специальная дорожная или обычная).
- 4. Спиртовка, примус или 4−5 длинных свечей.8
- 5. Шерстяное одеяло или плед (по одному на каждого пассажира).
- 6. Фонарь (лучше всего специальный, автомобильный).
- 7. В автомобильную аптечку дополнительно положить все необходимые для каждого пассажира лекарства и неплохо иметь анальгетики, валидол, аспирин.
- 8. Если предстоит провести в дороге более 3−4 часов, необходимо иметь при себе и запасную канистру топлива.