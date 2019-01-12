Как выжить, если машина застряла на глухой трассе в метель

Спасатели рекомендуют:

вывернуть рель вправо , чтобы при ударе в заднюю часть машина не вылетела на середину проезжей части;

чтобы при ударе в заднюю часть машина не вылетела на середину проезжей части; выйти авто через правую дверь и проследить чтобы ваши пассажиры вышли так же — через правые двери;

включить аварийку , выставить знаквыставите знак аварийной остановки;

Позвоните в пожарно-спасательную службу и сообщите где вы, расскажите о возникшей проблеме, если существует угроза безопасности движения на этой магистрали, также расскажите об этом.

Как согреться , пока ждете помощи

Если с вами дети, закутайте их в одеяла. Не снимайте головной убор — даже если кажется, что в машине не холодно. К слову, если придется залезать под машину, свое одеяло можно использовать и как подстилку — и тепло, и меньше шансов испачкаться.

Пригодятся и свечи — их можно расставить по углам салона, одну закрепить в центре. Это прибавит 5 градусов в ваше временное пристанище. Кроме того, живой огонь успокаивающе действует на психику. Не забудьте оставить щелочку в окне, чтобы не угореть. 4−5 свечей хватает на 8 часов тепла. Гарантированно в салоне будет около 15 градусов. Это прохладно, но не смертельно опасно.

Когда закончатся свечи, можно использовать спиртовку, газовую горелку или примус. Машину постарайтесь не глушить — неизвестно, сможете ли вы ее потом завести. Двигатель проработает часа 4 и более, если у вас 2/3 бака в 40 литров. Вот для таких случаев важно иметь еще и канистру.

Что положить в машину перед дальней дорогой