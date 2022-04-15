15 апреля
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Автоновости

Какие автобусы будут ходить на кладбища в родительский день в Барнауле

3 мая в родительский день из Барнаула на кладбища будут ходить платные автобусы. Городская администрация предоставила расписание общественного транспорта.

Черницкое кладбище.
Черницкое кладбище.
Анна Зайкова

Все автобусные маршруты, обеспечивающие транспортную доступность городских кладбищ, работают по регулируемым тарифам с предоставлением права на проезд по проездным билетам, персональным транспортным картам вида «Льготная» и «Пенсионная».

На Михайловское кладбище:

  • маршрут № 117э: ЛДП «Урожайный» — п. Берёзовка, с 8.27 до 14.53.
  • маршрут № 113: ЛДП «Урожайный» — п. Берёзовка, с 5.48 до 21.50.
  • маршрут № 113к: ЛДП «Урожайный» — садоводство «Берёзовая Роща», с 6.58 до 21.10.
  • маршрут № 114: Докучаево — садоводство «Луговое» — садоводство «Росинка», с 6.50 до 20.50.
  • маршрут № 124: ЛДП «Урожайный» — садоводство «Прутское», с 6.58 до 19.00.
  • маршрут № 124к: ЛДП «Урожайный» — садоводство «Озерное», с 7.28 до 19.22.
  • маршрут № 150: п. Новомихайловка — ЛДП «Урожайный», с 5.55 до 19.50.
  • маршрут № 151: ул. Солнечная Поляна — садоводство «Солнечное», с 6.05 до 20.30.

На Гоньбинское кладбище:

  • маршрут № 25 с интервалом 12 минут;
  • маршрут № 32 с интервалом 20 минут.

На Власихинское кладбище:

  • маршрут № 75 с интервалом 12 минут;
  • маршрут № 23, интервал движения — раз в час.

На Черницкое кладбище:

  • маршрут № 108 с интервалом 20 минут;
  • маршрут № 104ю с интервалом 20 минут.
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