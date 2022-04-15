Какие автобусы будут ходить на кладбища в родительский день в Барнауле

Все автобусные маршруты, обеспечивающие транспортную доступность городских кладбищ, работают по регулируемым тарифам с предоставлением права на проезд по проездным билетам, персональным транспортным картам вида «Льготная» и «Пенсионная».
На Михайловское кладбище:
- маршрут № 117э: ЛДП «Урожайный» — п. Берёзовка, с 8.27 до 14.53.
- маршрут № 113: ЛДП «Урожайный» — п. Берёзовка, с 5.48 до 21.50.
- маршрут № 113к: ЛДП «Урожайный» — садоводство «Берёзовая Роща», с 6.58 до 21.10.
- маршрут № 114: Докучаево — садоводство «Луговое» — садоводство «Росинка», с 6.50 до 20.50.
- маршрут № 124: ЛДП «Урожайный» — садоводство «Прутское», с 6.58 до 19.00.
- маршрут № 124к: ЛДП «Урожайный» — садоводство «Озерное», с 7.28 до 19.22.
- маршрут № 150: п. Новомихайловка — ЛДП «Урожайный», с 5.55 до 19.50.
- маршрут № 151: ул. Солнечная Поляна — садоводство «Солнечное», с 6.05 до 20.30.
На Гоньбинское кладбище:
- маршрут № 25 с интервалом 12 минут;
- маршрут № 32 с интервалом 20 минут.
На Власихинское кладбище:
- маршрут № 75 с интервалом 12 минут;
- маршрут № 23, интервал движения — раз в час.
На Черницкое кладбище:
- маршрут № 108 с интервалом 20 минут;
- маршрут № 104ю с интервалом 20 минут.