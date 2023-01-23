Какие дороги отремонтируют в 2023 году, рассказали власти Барнаула

По результатам электронного конкурса определили подрядчик, который подготовит проекты работ для предстоящего ремонта дорог. Им стал АО «Алтайкоммунпроект», сообщает мэрия Барнаула.

В число проектируемых дорог вошли:

Ул. Радужная — от ул. Мамонтова до границы Барнаула;

9-й Заводской проезд — от ул. Квартал 953а до здания 9/1;

Пр. Космонавтов — от ул. Солнечная Поляна до Гоньбинского тракта;

Ул. Звездная — от Павловского тракта до ул. Трактовой;

Ул. Островского — от ул. Юрина до ул. Гущина;

Ул. Интернациональная — от пр. Ленина до пер. Циолковского;

Ул. Гущина — от ул. Попова до ул. Кавалерийской;

Ул. 1905 года — от ул. Советской до ул. Профинтерна;

Ул. Гридасова — от ул. Малахова до ул. Власихинской;

Ул. Водозаборная в поселке Плодопитомник — от Змеиногорского тракта до здания № 3/419 по ул. Водозаборной;

Ул. Просторная — от ул. Тихой до ул. Юрина.

Всего в 2023 году планируют отремонтировать 12 дорог. Уже разработали проект по улице Малахова (от ул. Власихинской до ул. Сухэ-Батора)

Контракты по ремонту дорог заключат с подрядчиками в апреле. На ремонт и строительство выделили более 916 млн рублей по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

Кроме того, в рамках этого проекта предусмотрено строительство дороги по ул. 65 лет Победы (от ул. Сергея Семенова до Павловского тракта).