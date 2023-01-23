23 января
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Какие дороги отремонтируют в 2023 году, рассказали власти Барнаула

По результатам электронного конкурса определили подрядчик, который подготовит проекты работ для предстоящего ремонта дорог. Им стал АО «Алтайкоммунпроект», сообщает мэрия Барнаула.

Дороги в Барнауле.
Дороги в Барнауле.
Анна Зайкова.

В число проектируемых дорог вошли:

  • Ул. Радужная — от ул. Мамонтова до границы Барнаула;
  • 9-й Заводской проезд — от ул. Квартал 953а до здания 9/1;
  • Пр. Космонавтов — от ул. Солнечная Поляна до Гоньбинского тракта;
  • Ул. Звездная — от Павловского тракта до ул. Трактовой;
  • Ул. Островского — от ул. Юрина до ул. Гущина;
  • Ул. Интернациональная — от пр. Ленина до пер. Циолковского;
  • Ул. Гущина — от ул. Попова до ул. Кавалерийской;
  • Ул. 1905 года — от ул. Советской до ул. Профинтерна;
  • Ул. Гридасова — от ул. Малахова до ул. Власихинской;
  • Ул. Водозаборная в поселке Плодопитомник — от Змеиногорского тракта до здания № 3/419 по ул. Водозаборной;
  • Ул. Просторная — от ул. Тихой до ул. Юрина.

Всего в 2023 году планируют отремонтировать 12 дорог. Уже разработали проект по улице Малахова (от ул. Власихинской до ул. Сухэ-Батора)

Контракты по ремонту дорог заключат с подрядчиками в апреле. На ремонт и строительство выделили более 916 млн рублей по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

Кроме того, в рамках этого проекта предусмотрено строительство дороги по ул. 65 лет Победы (от ул. Сергея Семенова до Павловского тракта).

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