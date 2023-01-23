Какие дороги отремонтируют в 2023 году, рассказали власти Барнаула

В число проектируемых дорог вошли:
- Ул. Радужная — от ул. Мамонтова до границы Барнаула;
- 9-й Заводской проезд — от ул. Квартал 953а до здания 9/1;
- Пр. Космонавтов — от ул. Солнечная Поляна до Гоньбинского тракта;
- Ул. Звездная — от Павловского тракта до ул. Трактовой;
- Ул. Островского — от ул. Юрина до ул. Гущина;
- Ул. Интернациональная — от пр. Ленина до пер. Циолковского;
- Ул. Гущина — от ул. Попова до ул. Кавалерийской;
- Ул. 1905 года — от ул. Советской до ул. Профинтерна;
- Ул. Гридасова — от ул. Малахова до ул. Власихинской;
- Ул. Водозаборная в поселке Плодопитомник — от Змеиногорского тракта до здания № 3/419 по ул. Водозаборной;
- Ул. Просторная — от ул. Тихой до ул. Юрина.
Всего в 2023 году планируют отремонтировать 12 дорог. Уже разработали проект по улице Малахова (от ул. Власихинской до ул. Сухэ-Батора)
Контракты по ремонту дорог заключат с подрядчиками в апреле. На ремонт и строительство выделили более 916 млн рублей по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».
Кроме того, в рамках этого проекта предусмотрено строительство дороги по ул. 65 лет Победы (от ул. Сергея Семенова до Павловского тракта).
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