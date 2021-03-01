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Автоновости

Какие дороги перекрыли в Алтайском крае из-за метели

Уже шесть участков дорог в Алтайском крае перекрыли из-за снежного шторма, говорится в сообщении Алтайавтодора.

Метель на трассе. Рубцовск.
Метель на трассе. Рубцовск.
vk.com/barneos22

На указанных трассах нулевая видимость из-за метели и сильный боковой ветер.

Для всех видов транспорта закрыты:

  • К-20 «Поспелиха-Новичиха-Волчиха» км 0+000 — км 36+000 на участке от с. Поспелиха до с. Новичиха с 12:00,
  • К-07 «Алейск-Буканское» км 0+147 — км 73+920 в Алейском и Мамонтовском районах с 12:00,
  • К-03 «Змеиногорск-Рубцовск-Волчиха-Михайловка-Кулунда-Бурла-гр. Новосибирской области» (от г. Змеиногорска до г. Рубцовска) с 18:30 28 февраля,
  • К-09 «Поспелиха-Курья-Третьяково-гр. Р. Казахстан» (на всем протяжении) с 20:30 28 февраля,
  • К-26 «А-322-Горняк-Староалейское» (от г. Горняк до с. Старо-алейское) с 22:00 28 февраля, с 08:00 1 марта — на всем протяжении,
  • К-13 «Алейск-Петропавловское-Смоленское» (от г. Алейска до с. Усть-Пристань) с 15:00.

На двух участках дорог федерального значения (Р-256, А-322) действуют ограничения для грузового и общественного транспорта.

Движение будут восстанавливать по мере улучшения обстановки.

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